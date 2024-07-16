В Кургане снялся с выборов в гордуму кандидат от партии «Яблоко» Ситников

17 июля 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Член партии «Яблоко» Егор Ситников отказался участвовать в борьбе за мандат депутата Кургана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году Представитель курганского отделения партии «Яблоко» и экс-член КПРФ Егор Ситников снял свою кандидатуру для выдвижения в депутаты гордумы по семейным обстоятельствам. Об этом оппозиционер рассказал URA.RU. Источники считают, что у Ситникова могут быть сильные конкуренты на округе, где он выдвигался, и поэтому его участие может быть невыгодным для избирательной кампании. «Да, решение странное и несерьезное, такое чувство обмана и негодование. Но решение далось нелегко, сделал самостоятельно и конструктивно. Я готов конкурировать, да и поэтому пошел на эти выборы в качестве кандидата в депутаты», — отмечал ранее Ситников на своей странице «ВКонтакте». Также в разговоре с корреспондентом он заявил, что снял свою кандидатуру по семейным обстоятельствам, давления властей не испытывал, и теперь думает над выдвижением в областную думу в 2025 году. У политических источников URA.RU также существуют две версии на этот счет. Одна из них — официальная, что он сам ушел, так как не хватило собранных подписей для выдвижения, время на сбор которых было ограничено, а вторая — что его могли вынудить забрать документы. «Это может быть выгодно для тех, кто также идет по округу, по которому планировал идти Ситников», — отмечают инсайдеры. При этом еще один кандидат Елена Панова — лидер местного «Яблока» — смогла собрать необходимые подписи жителей и сдала их на проверку. Об этом она сама рассказала агентству. Ранее URA.RU писало, что в Кургане два представителя регионального отделения партии «Яблока» успели зарегистрироваться как кандидаты в гордуму в последний день перед окончанием срока подачи документов. Также сообщалось, что аналитики Фонда развития гражданского общества выразили озабоченность в связи с предстоящими выборами в думу Кургана. Они предполагают, что «Единая Россия» может потерять часть своих позиций в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представитель курганского отделения партии «Яблоко» и экс-член КПРФ Егор Ситников снял свою кандидатуру для выдвижения в депутаты гордумы по семейным обстоятельствам. Об этом оппозиционер рассказал URA.RU. Источники считают, что у Ситникова могут быть сильные конкуренты на округе, где он выдвигался, и поэтому его участие может быть невыгодным для избирательной кампании. «Да, решение странное и несерьезное, такое чувство обмана и негодование. Но решение далось нелегко, сделал самостоятельно и конструктивно. Я готов конкурировать, да и поэтому пошел на эти выборы в качестве кандидата в депутаты», — отмечал ранее Ситников на своей странице «ВКонтакте». Также в разговоре с корреспондентом он заявил, что снял свою кандидатуру по семейным обстоятельствам, давления властей не испытывал, и теперь думает над выдвижением в областную думу в 2025 году. У политических источников URA.RU также существуют две версии на этот счет. Одна из них — официальная, что он сам ушел, так как не хватило собранных подписей для выдвижения, время на сбор которых было ограничено, а вторая — что его могли вынудить забрать документы. «Это может быть выгодно для тех, кто также идет по округу, по которому планировал идти Ситников», — отмечают инсайдеры. При этом еще один кандидат Елена Панова — лидер местного «Яблока» — смогла собрать необходимые подписи жителей и сдала их на проверку. Об этом она сама рассказала агентству. Ранее URA.RU писало, что в Кургане два представителя регионального отделения партии «Яблока» успели зарегистрироваться как кандидаты в гордуму в последний день перед окончанием срока подачи документов. Также сообщалось, что аналитики Фонда развития гражданского общества выразили озабоченность в связи с предстоящими выборами в думу Кургана. Они предполагают, что «Единая Россия» может потерять часть своих позиций в регионе.