Тюменская участница «Дома-2» Алена Водонаева получила иск от мастера маникюра

Известная тюменская телеведущая и участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева получила иск на 740 тысяч от мастера маникюра из Москвы. Документ принят арбитражным судом города Москвы
«Принято исковое заявление. Истец — Камилла Викторовна Амиргазина, ответчик — Алена Юрьевна Водонаева. Сумма исковых требований — 740 тысяч рублей», — говорится на сайте электронного правосудия.
Причины и суть иска в настоящий момент неизвестны. Попытки связаться с истцом остались безуспешными. Представитель Водонаевой на вопросы URA.RU отвечать отказался. «Мы ничего не знаем. Комментариев не будет», — сообщила корреспонденту агентства PR-менеджер Водонаевой Ксения.
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Известная тюменская телеведущая и участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева получила иск на 740 тысяч от мастера маникюра из Москвы. Документ принят арбитражным судом города Москвы «Принято исковое заявление. Истец — Камилла Викторовна Амиргазина, ответчик — Алена Юрьевна Водонаева. Сумма исковых требований — 740 тысяч рублей», — говорится на сайте электронного правосудия. Причины и суть иска в настоящий момент неизвестны. Попытки связаться с истцом остались безуспешными. Представитель Водонаевой на вопросы URA.RU отвечать отказался. «Мы ничего не знаем. Комментариев не будет», — сообщила корреспонденту агентства PR-менеджер Водонаевой Ксения.