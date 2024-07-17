Тюменская участница «Дома-2» Алена Водонаева получила иск от мастера маникюра

Мастер маникюра подала иск на 740 тысяч рублей к Алене Водонаевой
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Известная тюменская телеведущая и участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева получила иск на 740 тысяч от мастера маникюра из Москвы. Документ принят арбитражным судом города Москвы

«Принято исковое заявление. Истец — Камилла Викторовна Амиргазина, ответчик — Алена Юрьевна Водонаева. Сумма исковых требований — 740 тысяч рублей», — говорится на сайте электронного правосудия.

Причины и суть иска в настоящий момент неизвестны. Попытки связаться с истцом остались безуспешными. Представитель Водонаевой на вопросы URA.RU отвечать отказался. «Мы ничего не знаем. Комментариев не будет», — сообщила корреспонденту агентства PR-менеджер Водонаевой Ксения.

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Известная тюменская телеведущая и участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева получила иск на 740 тысяч от мастера маникюра из Москвы. Документ принят арбитражным судом города Москвы «Принято исковое заявление. Истец — Камилла Викторовна Амиргазина, ответчик — Алена Юрьевна Водонаева. Сумма исковых требований — 740 тысяч рублей», — говорится на сайте электронного правосудия. Причины и суть иска в настоящий момент неизвестны. Попытки связаться с истцом остались безуспешными. Представитель Водонаевой на вопросы URA.RU отвечать отказался. «Мы ничего не знаем. Комментариев не будет», — сообщила корреспонденту агентства PR-менеджер Водонаевой Ксения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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