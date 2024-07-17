Тюменская участница «Дома-2» Алена Водонаева получила иск от мастера маникюра

Мастер маникюра подала иск на 740 тысяч рублей к Алене Водонаевой

17 июля 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Причину конфликта с маникюрщицей тюменская селебрити не раскрывает Фото: Владимир Андреев © URA.RU Известная тюменская телеведущая и участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева получила иск на 740 тысяч от мастера маникюра из Москвы. Документ принят арбитражным судом города Москвы «Принято исковое заявление. Истец — Камилла Викторовна Амиргазина, ответчик — Алена Юрьевна Водонаева. Сумма исковых требований — 740 тысяч рублей», — говорится на сайте электронного правосудия. Причины и суть иска в настоящий момент неизвестны. Попытки связаться с истцом остались безуспешными. Представитель Водонаевой на вопросы URA.RU отвечать отказался. «Мы ничего не знаем. Комментариев не будет», — сообщила корреспонденту агентства PR-менеджер Водонаевой Ксения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известная тюменская телеведущая и участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева получила иск на 740 тысяч от мастера маникюра из Москвы. Документ принят арбитражным судом города Москвы «Принято исковое заявление. Истец — Камилла Викторовна Амиргазина, ответчик — Алена Юрьевна Водонаева. Сумма исковых требований — 740 тысяч рублей», — говорится на сайте электронного правосудия. Причины и суть иска в настоящий момент неизвестны. Попытки связаться с истцом остались безуспешными. Представитель Водонаевой на вопросы URA.RU отвечать отказался. «Мы ничего не знаем. Комментариев не будет», — сообщила корреспонденту агентства PR-менеджер Водонаевой Ксения.