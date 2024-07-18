Наемники ВСУ в Харьковской области насиловали и похищали женщин: главное об СВО к 18 июля

В Харьковской области иностранные наемники насиловали и похищали женщин. Об этом заявили жители сел Лукьянцы и Глубокое. Всего военные Иностранного легиона совершили на этом направлении около 50 военных преступлений. Главные новости спецоперации России на Украине к вечеру 18 июля — в материале URA.RU.
Преступления иностранных наемников в Харьковской области
Более 50 военных преступлений совершили в Харьковской области иностранные наемники. Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк. Он добавил, что всего на этом направлении были ликвидированы 32 военных из Иностранного легиона.
Жительницы населенных Лукьянцы и Глубокое говорили о случаях сексуального насилия и похищения. Часть жертв погибла, а выжившие сообщили, что военные были с французскими шевронами.
Украинцам будут раздавать конфискованное американское оружие
Депутат Верховной рады Марьян Заблоцкий заявил, что украинские военные в скором времени будут получать огнестрельное оружие, которые ранее было конфисковано у американских полицейских. По его словам, в США уже одобрили это. На Украину планируется привезти около 650 единиц различного оружия, среди которых винтовки.
ВСУ не перестают использовать химическое оружие
Армия Украины, несмотря на международную конвенцию, продолжает использовать химическое оружие против российских военных. Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что собран материал, свидетельствующий, что Киев и Вашингтона сотрудничали в деле производства компонентов биологического оружия на территории Украины.
В ВСУ раскрыли, почему военные оставили Урожайное
Украинские военные вышли из Урожайного потому, что больше не могли сдерживать натиск ВС РФ. У ВСУ были разрушены все позиции. Находится далее в населенном пункте не было смысла, поделился спикер украинской группировки «Хортица» Назар Волошин.
Операция по захвату Крынок оказалась бесполезной
Попытки ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра около Крынок были бессмысленными, а все усилия кровопролитными. Военные аналитики отметили, что им сложно найти обоснование для такого маневра. При этом новая высадка десанта точно не приведет ни к чему хорошему, сообщает The New York Times.
Согласно данным полиции, в Херсонской области без вести пропало почти 800 военных Украины. Точное их местонахождение неизвестно. По некоторым данным, они могли дезертировать в Европу.
Орбан: в ближайшее время интенсивность конфликта на Украине радикально возрастет
Интенсивность боев в зоне спецоперации будет только расти. Об этом написал венгерский премьер Виктор Орбан после переговоров с Москвой, Китаем, США и Киевом и Турцией. При этом он отметил, что эти страны совместными усилиями способны решить конфликт на Украине.
ВС РФ поразили военный аэродром ВСУ и сбили украинский МиГ-29
Российские военные за сутки поразили военный аэродром, живую силу и технику армии Украины в 127 районах. Для этого использовалась авиация и беспилотники. А бойцы группировки «Днепр» уничтожили два склада боеприпасов противника и склад военно-технического имущества, передает Пятый канал.
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