Орбан: интенсивность конфликта на Украине радикально возрастет

Орбан опубликовал отчет о своих переговорах по Украине
Интенсивность конфликта на Украине в ближайшем будущем радикально возрастет. Об э том заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в своем отчете главе Евросовета Шарлю Мишелю о поездках на Украину, в Россию и Китай. Документ опубликован на
«Краткая оценка моих недавних бесед с лидерами Украины, России, Китая, Турции и президентом Дональдом Дж. Трампом, а также несколько предложений для вашего рассмотрения», — говорится в отчете. В первом пункте документа Орбан заявил о том, что интенсивность конфликта на Украине, по общему мнению, будет только расти.
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