Орбан: интенсивность конфликта на Украине радикально возрастет

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Орбан опубликовал отчет о своих переговорах по Украине Фото:

Интенсивность конфликта на Украине в ближайшем будущем радикально возрастет. Об э том заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в своем отчете главе Евросовета Шарлю Мишелю о поездках на Украину, в Россию и Китай. Документ опубликован на официальном сайте Орбана.

«Краткая оценка моих недавних бесед с лидерами Украины, России, Китая, Турции и президентом Дональдом Дж. Трампом, а также несколько предложений для вашего рассмотрения», — говорится в отчете. В первом пункте документа Орбан заявил о том, что интенсивность конфликта на Украине, по общему мнению, будет только расти.

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Интенсивность конфликта на Украине в ближайшем будущем радикально возрастет. Об э том заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в своем отчете главе Евросовета Шарлю Мишелю о поездках на Украину, в Россию и Китай. Документ опубликован на официальном сайте Орбана. «Краткая оценка моих недавних бесед с лидерами Украины, России, Китая, Турции и президентом Дональдом Дж. Трампом, а также несколько предложений для вашего рассмотрения», — говорится в отчете. В первом пункте документа Орбан заявил о том, что интенсивность конфликта на Украине, по общему мнению, будет только расти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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