Орбан: интенсивность конфликта на Украине радикально возрастет

18 июля 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

Орбан опубликовал отчет о своих переговорах по Украине Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Интенсивность конфликта на Украине в ближайшем будущем радикально возрастет. Об э том заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в своем отчете главе Евросовета Шарлю Мишелю о поездках на Украину, в Россию и Китай. Документ опубликован на официальном сайте Орбана . «Краткая оценка моих недавних бесед с лидерами Украины, России, Китая, Турции и президентом Дональдом Дж. Трампом, а также несколько предложений для вашего рассмотрения», — говорится в отчете. В первом пункте документа Орбан заявил о том, что интенсивность конфликта на Украине, по общему мнению, будет только расти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Интенсивность конфликта на Украине в ближайшем будущем радикально возрастет. Об э том заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в своем отчете главе Евросовета Шарлю Мишелю о поездках на Украину, в Россию и Китай. Документ опубликован на официальном сайте Орбана. «Краткая оценка моих недавних бесед с лидерами Украины, России, Китая, Турции и президентом Дональдом Дж. Трампом, а также несколько предложений для вашего рассмотрения», — говорится в отчете. В первом пункте документа Орбан заявил о том, что интенсивность конфликта на Украине, по общему мнению, будет только расти.