Генштаб Украины сообщил о выходе ВСУ из Урожайного

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник,  stock
Украинские военные ушли из Урожайного на новые позиции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ вышли из Урожайного из-за невозможности удерживать свои позиции в населенном пункте. Об этом рассказал спикер украинской группировки «Хортица» Назар Волошин.

«Позиции ВСУ были разрушены, и держать в Урожайном личный состав было угрозой для жизни наших военных», — передает слова Волошина украинское издание «Страна.ua». Он добавил, что военные Украины отошли на другие позиции и «полностью контролируют ситуацию» на данном направлении.

В Минобороны РФ 14 июля объявили об освобождении села Урожайное. Российские военные приступили к разминированию населенного пункта.

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ВСУ вышли из Урожайного из-за невозможности удерживать свои позиции в населенном пункте. Об этом рассказал спикер украинской группировки «Хортица» Назар Волошин. «Позиции ВСУ были разрушены, и держать в Урожайном личный состав было угрозой для жизни наших военных», — передает слова Волошина украинское издание «Страна.ua». Он добавил, что военные Украины отошли на другие позиции и «полностью контролируют ситуацию» на данном направлении. В Минобороны РФ 14 июля объявили об освобождении села Урожайное. Российские военные приступили к разминированию населенного пункта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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