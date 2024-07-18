Бои за расширение плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра около Крынок оказались бесполезными и кровопролитными. Об этом заявили украинские солдаты и военные аналитики.
«ВСУ окончательно потеряли позиции на левом берегу Днепра. Операцию по созданию плацдарма в Крынках многие украинские солдаты и военные аналитики назвали бесполезной, кровопролитной, жестокой и бессмысленной», — сообщает газета The New York Times.
Финский военный аналитик Эмиль Кастехельми заявил, что ему сложно найти хоть какие-то обоснования начала операции по захвату Крынок. Он предупредил, что если ВСУ снова попытаются создать плацдарм, то у них ничего не выйдет. Дело в том, что украинские военные, которые пребывали на лодках на другой берег, становятся легкой мишенью.
Сейчас украинская сторона заявляет, что бои идут уже на правом берегу Днепра. На нем находится Херсон, уточняет газета.
Бои за Крынки начались еще осенью прошлого года. Украина пыталась создать плацдарм, чтобы развить наступление в Херсонской области. За месяцы боев населенный пункт превратился в руины.
Освобождение села произошло в феврале 2024 года. После этого украинские военные не оставляли попыток снова перейти на другой берег. Однако очередная группа из 788 солдат пропала без вести. По некоторым данным, они дезертировали в Европу, передает МК.RU.
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