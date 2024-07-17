Жители ЯНАО смогут существенно сэкономить на перелетах

Авиакомпания «Ямал» ввела новую программу лояльности

18 июля 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Ямальцы смогут сэкономить при перелетах до 5 тыс. рублей за рейс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители ЯНАО смогут сэкономить до пяти тысяч рублей за авиаперелет, воспользовавшись программой лояльности, которую 18 июля запустила авиакомпания «Ямал». Она доступна для держателей карты «Морошка», сообщает пресс-служба окружного правительства. «По условиям программы лояльности „Морошка“ пассажиры смогут совершать четыре перелета в год по сниженной стоимости. Специалисты подсчитали, что именно с такой периодичностью путешествуют более 80% ямальцев. Экономия на некоторых рейсах может достигать до пяти тысяч рублей», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Воспользоваться новой программой можно с 18 июля, пока она распространяется на билеты с 15 сентября по 26 октября. Доступно 37 направлений авиаперелетов. Билет включает в себя два места багажа до 23 килограммов и место ручной клади до 10 килограммов. Чтобы воспользоваться программой, нужно при покупке билета на сайте компании нажать на специальный символ, выполненный в виде ягоды. Ранее URA.RU рассказало, что программа лояльности с использованием карты «Морошка» начнет действовать в сентябре. О сдерживании цен на авиаперелеты для ямальцев в компании сообщили в апреле этого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители ЯНАО смогут сэкономить до пяти тысяч рублей за авиаперелет, воспользовавшись программой лояльности, которую 18 июля запустила авиакомпания «Ямал». Она доступна для держателей карты «Морошка», сообщает пресс-служба окружного правительства. «По условиям программы лояльности „Морошка“ пассажиры смогут совершать четыре перелета в год по сниженной стоимости. Специалисты подсчитали, что именно с такой периодичностью путешествуют более 80% ямальцев. Экономия на некоторых рейсах может достигать до пяти тысяч рублей», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Воспользоваться новой программой можно с 18 июля, пока она распространяется на билеты с 15 сентября по 26 октября. Доступно 37 направлений авиаперелетов. Билет включает в себя два места багажа до 23 килограммов и место ручной клади до 10 килограммов. Чтобы воспользоваться программой, нужно при покупке билета на сайте компании нажать на специальный символ, выполненный в виде ягоды. Ранее URA.RU рассказало, что программа лояльности с использованием карты «Морошка» начнет действовать в сентябре. О сдерживании цен на авиаперелеты для ямальцев в компании сообщили в апреле этого года.