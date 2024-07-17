Жители ЯНАО смогут существенно сэкономить на перелетах

Жители ЯНАО смогут сэкономить до пяти тысяч рублей за авиаперелет, воспользовавшись программой лояльности, которую 18 июля запустила авиакомпания «Ямал». Она доступна для держателей карты «Морошка», сообщает пресс-служба окружного правительства.
«По условиям программы лояльности „Морошка“ пассажиры смогут совершать четыре перелета в год по сниженной стоимости. Специалисты подсчитали, что именно с такой периодичностью путешествуют более 80% ямальцев. Экономия на некоторых рейсах может достигать до пяти тысяч рублей», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.
Воспользоваться новой программой можно с 18 июля, пока она распространяется на билеты с 15 сентября по 26 октября. Доступно 37 направлений авиаперелетов. Билет включает в себя два места багажа до 23 килограммов и место ручной клади до 10 килограммов. Чтобы воспользоваться программой, нужно при покупке билета на сайте компании нажать на специальный символ, выполненный в виде ягоды.
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Жители ЯНАО смогут сэкономить до пяти тысяч рублей за авиаперелет, воспользовавшись программой лояльности, которую 18 июля запустила авиакомпания «Ямал». Она доступна для держателей карты «Морошка», сообщает пресс-служба окружного правительства. «По условиям программы лояльности „Морошка“ пассажиры смогут совершать четыре перелета в год по сниженной стоимости. Специалисты подсчитали, что именно с такой периодичностью путешествуют более 80% ямальцев. Экономия на некоторых рейсах может достигать до пяти тысяч рублей», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Воспользоваться новой программой можно с 18 июля, пока она распространяется на билеты с 15 сентября по 26 октября. Доступно 37 направлений авиаперелетов. Билет включает в себя два места багажа до 23 килограммов и место ручной клади до 10 килограммов. Чтобы воспользоваться программой, нужно при покупке билета на сайте компании нажать на специальный символ, выполненный в виде ягоды. Ранее URA.RU рассказало, что программа лояльности с использованием карты «Морошка» начнет действовать в сентябре. О сдерживании цен на авиаперелеты для ямальцев в компании сообщили в апреле этого года.