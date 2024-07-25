В Тюмени уволен зампредседателя Арбитражного суда области

Вячеслав Поляков освобожден от должности по собственному желанию (архивное фото)
В Тюменской области освободилась должность зампредседателя Арбитражного суда региона, так как ранее занимавший ее Вячеслав Поляков ушел в отставку. Информация представлена на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.
"ВККС РФ прекратила полномочия судьи, заместителя председателя Арбитражного суда Тюменской области Полякова В.В. В связи с его письменным заявлением об отставке", — говорится в сообщении коллегии.
Как ранее писало URA.RU, на должность Вячеслав Поляков был назначен в мае 2023 года. До этого он занимал позицию судьи тюменского Арбитража.
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