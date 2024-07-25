25 июля 2024

В Тюмени уволен зампредседателя Арбитражного суда области

Зампредседателя Арбитражного суда Тюменской области Поляков отправлен в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Вячеслав Поляков освобожден от должности по собственному желанию (архивное фото)
Вячеслав Поляков освобожден от должности по собственному желанию (архивное фото) Фото:

В Тюменской области освободилась должность зампредседателя Арбитражного суда региона, так как ранее занимавший ее Вячеслав Поляков ушел в отставку. Информация представлена на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

"ВККС РФ прекратила полномочия судьи, заместителя председателя Арбитражного суда Тюменской области Полякова В.В. В связи с его письменным заявлением об отставке", — говорится в сообщении коллегии.

Как ранее писало URA.RU, на должность Вячеслав Поляков был назначен в мае 2023 года. До этого он занимал позицию судьи тюменского Арбитража.

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В Тюменской области освободилась должность зампредседателя Арбитражного суда региона, так как ранее занимавший ее Вячеслав Поляков ушел в отставку. Информация представлена на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ. "ВККС РФ прекратила полномочия судьи, заместителя председателя Арбитражного суда Тюменской области Полякова В.В. В связи с его письменным заявлением об отставке", — говорится в сообщении коллегии. Как ранее писало URA.RU, на должность Вячеслав Поляков был назначен в мае 2023 года. До этого он занимал позицию судьи тюменского Арбитража.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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