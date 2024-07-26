В Новом Уренгое загорелся дом, в котором располагается сауна (архивное фото)
В Новом Уренгое (ЯНАО) пожарные тушат дом, в котором располагается сауна. Об этом сообщают очевидцы, факт возгорания подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС.
«Поступило сообщение о возгорании по улице 26 съезда КПСС, 2в. На момент прибытия пожарных расчетов наблюдалось сильное задымление в подвальном помещении, причины возгорания уточняются», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС.
Согласно данным сервиса «Yandex», по указанному адресу располагается баня с названием «VIP сауна». По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.
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