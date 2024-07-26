В Новом Уренгое загорелась VIP сауна. Видео

В Новом Уренгое пожарные тушат дом, в котором располагается сауна
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Новом Уренгое загорелся дом, в котором располагается сауна (архивное фото)
В Новом Уренгое загорелся дом, в котором располагается сауна (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) пожарные тушат дом, в котором располагается сауна. Об этом сообщают очевидцы, факт возгорания подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС.

«Поступило сообщение о возгорании по улице 26 съезда КПСС, 2в. На момент прибытия пожарных расчетов наблюдалось сильное задымление в подвальном помещении, причины возгорания уточняются», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС.

Согласно данным сервиса «Yandex», по указанному адресу располагается баня с названием «VIP сауна». По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) пожарные тушат дом, в котором располагается сауна. Об этом сообщают очевидцы, факт возгорания подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС. «Поступило сообщение о возгорании по улице 26 съезда КПСС, 2в. На момент прибытия пожарных расчетов наблюдалось сильное задымление в подвальном помещении, причины возгорания уточняются», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГУ МЧС. Согласно данным сервиса «Yandex», по указанному адресу располагается баня с названием «VIP сауна». По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...