26 июля 2024

В Тюмени во время Сабантуя горожане съели весь плов. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сабантуй. Тюмень
На площадке горожан угощали национальными блюдами, предлагали познакомиться с татарской культурой Фото:

В Тюмени в Заречном парке в рамках празднования Дня города прошел Сабантуй. На площадке горожан угощали национальными блюдами, предлагали познакомиться с татарской культурой и примерить тюбетейки. К вечеру на Сабантуе и вовсе закончился плов, из-за чего людям экстренно пришлось готовить новые казаны. Самые яркие кадры с популярной среди горожан площадки в фоторепортаже URA.RU.

«Уверен, этот праздник дружбы и щедрости подарит каждому счастье и благополучие! Какой бы ни была погода, сабантуй всегда согревает наши сердца. В этот день все мы ощущаем себя частью большой и дружной команды, где каждый вносит свой вклад в развитие родного города и области», — написал глава города Максим Афанасьев в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что на Дне города в Тюмени работали более 20 площадок. В их числе экстремальное шоу, танцевальные мастер-классы, фестиваль наличников, «Вкусная Тюмень» и другие мероприятия. Хедлайнерами праздника стали группа Uma2rman и Влад Соколовский, их концерты пройдут в 20:00 и 21:00 на площади 400-летия.

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В Тюмени в Заречном парке в рамках празднования Дня города прошел Сабантуй. На площадке горожан угощали национальными блюдами, предлагали познакомиться с татарской культурой и примерить тюбетейки. К вечеру на Сабантуе и вовсе закончился плов, из-за чего людям экстренно пришлось готовить новые казаны. Самые яркие кадры с популярной среди горожан площадки в фоторепортаже URA.RU. «Уверен, этот праздник дружбы и щедрости подарит каждому счастье и благополучие! Какой бы ни была погода, сабантуй всегда согревает наши сердца. В этот день все мы ощущаем себя частью большой и дружной команды, где каждый вносит свой вклад в развитие родного города и области», — написал глава города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что на Дне города в Тюмени работали более 20 площадок. В их числе экстремальное шоу, танцевальные мастер-классы, фестиваль наличников, «Вкусная Тюмень» и другие мероприятия. Хедлайнерами праздника стали группа Uma2rman и Влад Соколовский, их концерты пройдут в 20:00 и 21:00 на площади 400-летия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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