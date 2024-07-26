В Тюмени во время Сабантуя горожане съели весь плов. Фоторепортаж

27 июля 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

На площадке горожан угощали национальными блюдами, предлагали познакомиться с татарской культурой Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в Заречном парке в рамках празднования Дня города прошел Сабантуй. На площадке горожан угощали национальными блюдами, предлагали познакомиться с татарской культурой и примерить тюбетейки. К вечеру на Сабантуе и вовсе закончился плов, из-за чего людям экстренно пришлось готовить новые казаны. Самые яркие кадры с популярной среди горожан площадки в фоторепортаже URA.RU. «Уверен, этот праздник дружбы и щедрости подарит каждому счастье и благополучие! Какой бы ни была погода, сабантуй всегда согревает наши сердца. В этот день все мы ощущаем себя частью большой и дружной команды, где каждый вносит свой вклад в развитие родного города и области», — написал глава города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что на Дне города в Тюмени работали более 20 площадок. В их числе экстремальное шоу, танцевальные мастер-классы, фестиваль наличников, «Вкусная Тюмень» и другие мероприятия. Хедлайнерами праздника стали группа Uma2rman и Влад Соколовский, их концерты пройдут в 20:00 и 21:00 на площади 400-летия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в Заречном парке в рамках празднования Дня города прошел Сабантуй. На площадке горожан угощали национальными блюдами, предлагали познакомиться с татарской культурой и примерить тюбетейки. К вечеру на Сабантуе и вовсе закончился плов, из-за чего людям экстренно пришлось готовить новые казаны. Самые яркие кадры с популярной среди горожан площадки в фоторепортаже URA.RU. «Уверен, этот праздник дружбы и щедрости подарит каждому счастье и благополучие! Какой бы ни была погода, сабантуй всегда согревает наши сердца. В этот день все мы ощущаем себя частью большой и дружной команды, где каждый вносит свой вклад в развитие родного города и области», — написал глава города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что на Дне города в Тюмени работали более 20 площадок. В их числе экстремальное шоу, танцевальные мастер-классы, фестиваль наличников, «Вкусная Тюмень» и другие мероприятия. Хедлайнерами праздника стали группа Uma2rman и Влад Соколовский, их концерты пройдут в 20:00 и 21:00 на площади 400-летия.