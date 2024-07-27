27 июля 2024

На курганской «Рублевке» иномарка влетела в жилой дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Легковушка врезалась в частный дом в Кетово
Легковушка врезалась в частный дом в Кетово Фото:

В селе Кетово, которое иногда называют курганской «Рублевкой», иномарка протаранила частный дом. Об этом рассказали очевидцы.

«В Кетово автомобиль Daewoo Nexia влетел в дом. О том, есть ли пострадавшие в ДТП ничего не известно», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено видео с места событий.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление Госавтоинспекции МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.

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В селе Кетово, которое иногда называют курганской «Рублевкой», иномарка протаранила частный дом. Об этом рассказали очевидцы. «В Кетово автомобиль Daewoo Nexia влетел в дом. О том, есть ли пострадавшие в ДТП ничего не известно», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено видео с места событий. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление Госавтоинспекции МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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