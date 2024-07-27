Легковушка врезалась в частный дом в Кетово
В селе Кетово, которое иногда называют курганской «Рублевкой», иномарка протаранила частный дом. Об этом рассказали очевидцы.
«В Кетово автомобиль Daewoo Nexia влетел в дом. О том, есть ли пострадавшие в ДТП ничего не известно», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено видео с места событий.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление Госавтоинспекции МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
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