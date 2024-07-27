27 июля 2024

Врио главы ХМАО Кухарук продолжает знакомство с регионом: главные события недели

Визит главы ХМАО Кухарука в Мегион, Лангепас и Радужный
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кухарук до осенних выборов планирует посетить все муниципалитеты Югры
Кухарук до осенних выборов планирует посетить все муниципалитеты Югры Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук за прошедшую неделю посетил Мегион, Радужный и Лангепас. Во всех городах прошли встречи с властями, жителями и объезд проблемных объектов. Также президент РФ Владимир Путин поручил открыть Нижневартовскую больницу-долгострой к 1 сентября. О главных новостях недели с 22 по 28 июля — в материале URA.RU.

Путин дал Кухаруку срок на открытие больницы-долгостроя

Президент России Владимир Путин поручил врио губернатору ХМАО Руслану Кухаруку открыть нижневартовскую окружную больницу к 1 сентября. Она возводилась 12 лет, и завершить ее строительство удалось в июле текущего года. Теперь на главу региона возлагается не менее ответственная часть — завершить все необходимые работы по ее лицензированию, настроить оборудование и открыть двери для пациентов к осени.

Кухарук объехал Мегион, Лангепас и Радужный

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук преодолел экватор в своих поездках по региону. За неделю он посетил три города — Мегион, Радужный и Лангепас. Таким образом, он уже познакомился с 13-ю югорскими муниципалитетами и до осенних выборов намерен проехать оставшиеся населенные пункты.

Визит в Радужный пришлось сдвинуть из-за погоды. Кухарук с делегацией пересел на автобус, так как рейс из Нижневартовска был отменен. В Лангепас поездка состоялась 27 июля. Основные события встреч URA.RU отразило в трансляциях.

Депутат Госдумы от ХМАО Завальный покинул свой пост

Депутат Государственной Думы РФ от ХМАО — Югры Павел Завальный покинул пост председателя комитета по энергетике. Его отставку поддержали парламентарии 23 июля. Теперь он станет первым заместителем председателя комитета по энергетике. В беседе с URA.RU он уточнил, что планирует сосредоточиться на атомной и газовой промышленности, международных отношениях и безопасности ТЭК.

В ХМАО поймали заключенного, сбежавшего из колонии

Полиция задержала заключенного, который совершил побег из колонии в Нижневартовске в начале июля текущего года. Безработный житель Радужного отбывал срок за повторное управление автомобилем без прав в состоянии опьянения. Силовики установили, что все это время преступник скрывался на съемной квартире у сожительницы. Теперь его ждет новый уголовный срок за побег из тюрьмы.

ЧП на воде

В ХМАО продолжается череда трагедий на водоемах. Так сотрудники МЧС 24 июля обнаружили тело мужчины, который утонул в реке Северная Сосьва в Березовском районе. Его нашли спустя четыре дня после происшествия.

В Сургуте местный житель ночью 28 июля решил искупаться в водоеме возле СОТ «Буровик» и утонул. Его тело спустя несколько часов обнаружили спасатели. Другому югорчанину повезло, его спасли очевидцы. В Белоярском районе на озере Хувлор местный житель решил прыгнуть с лодки и чуть не утонул. В тяжелом состоянии его доставили медики в отделение реанимации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук за прошедшую неделю посетил Мегион, Радужный и Лангепас. Во всех городах прошли встречи с властями, жителями и объезд проблемных объектов. Также президент РФ Владимир Путин поручил открыть Нижневартовскую больницу-долгострой к 1 сентября. О главных новостях недели с 22 по 28 июля — в материале URA.RU. Путин дал Кухаруку срок на открытие больницы-долгостроя Президент России Владимир Путин поручил врио губернатору ХМАО Руслану Кухаруку открыть нижневартовскую окружную больницу к 1 сентября. Она возводилась 12 лет, и завершить ее строительство удалось в июле текущего года. Теперь на главу региона возлагается не менее ответственная часть — завершить все необходимые работы по ее лицензированию, настроить оборудование и открыть двери для пациентов к осени. Кухарук объехал Мегион, Лангепас и Радужный Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук преодолел экватор в своих поездках по региону. За неделю он посетил три города — Мегион, Радужный и Лангепас. Таким образом, он уже познакомился с 13-ю югорскими муниципалитетами и до осенних выборов намерен проехать оставшиеся населенные пункты. Визит в Радужный пришлось сдвинуть из-за погоды. Кухарук с делегацией пересел на автобус, так как рейс из Нижневартовска был отменен. В Лангепас поездка состоялась 27 июля. Основные события встреч URA.RU отразило в трансляциях. Депутат Госдумы от ХМАО Завальный покинул свой пост Депутат Государственной Думы РФ от ХМАО — Югры Павел Завальный покинул пост председателя комитета по энергетике. Его отставку поддержали парламентарии 23 июля. Теперь он станет первым заместителем председателя комитета по энергетике. В беседе с URA.RU он уточнил, что планирует сосредоточиться на атомной и газовой промышленности, международных отношениях и безопасности ТЭК. В ХМАО поймали заключенного, сбежавшего из колонии Полиция задержала заключенного, который совершил побег из колонии в Нижневартовске в начале июля текущего года. Безработный житель Радужного отбывал срок за повторное управление автомобилем без прав в состоянии опьянения. Силовики установили, что все это время преступник скрывался на съемной квартире у сожительницы. Теперь его ждет новый уголовный срок за побег из тюрьмы. ЧП на воде В ХМАО продолжается череда трагедий на водоемах. Так сотрудники МЧС 24 июля обнаружили тело мужчины, который утонул в реке Северная Сосьва в Березовском районе. Его нашли спустя четыре дня после происшествия. В Сургуте местный житель ночью 28 июля решил искупаться в водоеме возле СОТ «Буровик» и утонул. Его тело спустя несколько часов обнаружили спасатели. Другому югорчанину повезло, его спасли очевидцы. В Белоярском районе на озере Хувлор местный житель решил прыгнуть с лодки и чуть не утонул. В тяжелом состоянии его доставили медики в отделение реанимации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...