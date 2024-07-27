Врио главы ХМАО Кухарук продолжает знакомство с регионом: главные события недели

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук за прошедшую неделю посетил Мегион, Радужный и Лангепас. Во всех городах прошли встречи с властями, жителями и объезд проблемных объектов. Также президент РФ Владимир Путин поручил открыть Нижневартовскую больницу-долгострой к 1 сентября. О главных новостях недели с 22 по 28 июля — в материале URA.RU.
Путин дал Кухаруку срок на открытие больницы-долгостроя
Президент России Владимир Путин поручил врио губернатору ХМАО Руслану Кухаруку открыть нижневартовскую окружную больницу к 1 сентября. Она возводилась 12 лет, и завершить ее строительство удалось в июле текущего года. Теперь на главу региона возлагается не менее ответственная часть — завершить все необходимые работы по ее лицензированию, настроить оборудование и открыть двери для пациентов к осени.
Кухарук объехал Мегион, Лангепас и Радужный
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук преодолел экватор в своих поездках по региону. За неделю он посетил три города — Мегион, Радужный и Лангепас. Таким образом, он уже познакомился с 13-ю югорскими муниципалитетами и до осенних выборов намерен проехать оставшиеся населенные пункты.
Визит в Радужный пришлось сдвинуть из-за погоды. Кухарук с делегацией пересел на автобус, так как рейс из Нижневартовска был отменен. В Лангепас поездка состоялась 27 июля. Основные события встреч URA.RU отразило в трансляциях.
Депутат Госдумы от ХМАО Завальный покинул свой пост
Депутат Государственной Думы РФ от ХМАО — Югры Павел Завальный покинул пост председателя комитета по энергетике. Его отставку поддержали парламентарии 23 июля. Теперь он станет первым заместителем председателя комитета по энергетике. В беседе с URA.RU он уточнил, что планирует сосредоточиться на атомной и газовой промышленности, международных отношениях и безопасности ТЭК.
В ХМАО поймали заключенного, сбежавшего из колонии
Полиция задержала заключенного, который совершил побег из колонии в Нижневартовске в начале июля текущего года. Безработный житель Радужного отбывал срок за повторное управление автомобилем без прав в состоянии опьянения. Силовики установили, что все это время преступник скрывался на съемной квартире у сожительницы. Теперь его ждет новый уголовный срок за побег из тюрьмы.
ЧП на воде
В ХМАО продолжается череда трагедий на водоемах. Так сотрудники МЧС 24 июля обнаружили тело мужчины, который утонул в реке Северная Сосьва в Березовском районе. Его нашли спустя четыре дня после происшествия.
В Сургуте местный житель ночью 28 июля решил искупаться в водоеме возле СОТ «Буровик» и утонул. Его тело спустя несколько часов обнаружили спасатели. Другому югорчанину повезло, его спасли очевидцы. В Белоярском районе на озере Хувлор местный житель решил прыгнуть с лодки и чуть не утонул. В тяжелом состоянии его доставили медики в отделение реанимации.
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