На двух участках трассы Тюмень — Омск ограничили движение

На трассе организуют реверсивное движение
На двух участках трассы Тюмень — Омск ввели реверсивное движение из-за дорожных работ. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«ФКУ „Уралуправтодор“ информирует. На автодороге Р-402 159-163-й км на проезжей части производятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение», — указано в сообщении.
Также ограничение затронет участок с 89-го по 92-й км. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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