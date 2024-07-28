28 июля 2024
27 июля 2024

На двух участках трассы Тюмень — Омск ограничили движение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На трассе организуют реверсивное движение
На трассе организуют реверсивное движение Фото:

На двух участках трассы Тюмень — Омск ввели реверсивное движение из-за дорожных работ. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». 

«ФКУ „Уралуправтодор“ информирует. На автодороге Р-402 159-163-й км на проезжей части производятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение», — указано в сообщении.

Также ограничение затронет участок с 89-го по 92-й км. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На двух участках трассы Тюмень — Омск ввели реверсивное движение из-за дорожных работ. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».  «ФКУ „Уралуправтодор“ информирует. На автодороге Р-402 159-163-й км на проезжей части производятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение», — указано в сообщении. Также ограничение затронет участок с 89-го по 92-й км. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...