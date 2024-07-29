В Тюменской области похоронили бойца, погибшего на СВО

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Похороны прошли в селе Тоболово
Похороны прошли в селе Тоболово Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Ишимском районе Тюменской области простились с военным Жуковым Анатолием, который погиб при выполнении задач спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.

«27 июля в Ишимском муниципальном районе проводили в последний путь Жукова Анатолия Леонидовича, погибшего при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. <...> Жукова Анатолия Леонидовича похоронили со всеми воинскими почестями в селе Тоболово», — сообщили в администрации Ишимского района.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени похоронили Ярослава Липавским. Молодой человек погиб на СВО через месяц после своего восемнадцатого дня рождения.

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В Ишимском районе Тюменской области простились с военным Жуковым Анатолием, который погиб при выполнении задач спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации. «27 июля в Ишимском муниципальном районе проводили в последний путь Жукова Анатолия Леонидовича, погибшего при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. <...> Жукова Анатолия Леонидовича похоронили со всеми воинскими почестями в селе Тоболово», — сообщили в администрации Ишимского района. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени похоронили Ярослава Липавским. Молодой человек погиб на СВО через месяц после своего восемнадцатого дня рождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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