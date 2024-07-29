В Тюменской области похоронили бойца, погибшего на СВО

В Ишимском районе Тюменской области простились с военным Жуковым Анатолием, который погиб при выполнении задач спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.
«27 июля в Ишимском муниципальном районе проводили в последний путь Жукова Анатолия Леонидовича, погибшего при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. <...> Жукова Анатолия Леонидовича похоронили со всеми воинскими почестями в селе Тоболово», — сообщили в администрации Ишимского района.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени похоронили Ярослава Липавским. Молодой человек погиб на СВО через месяц после своего восемнадцатого дня рождения.
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