29 июля 2024

В Тюмень не пустили больше тонны нелегальной клубники

Таможня предотвратила ввоз в Тюмень 1 200 кг несертифицированной клубники
© Служба новостей «URA.RU»
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Ягоды не добрались до тюменцев
Ягоды не добрались до тюменцев Фото:

Груз с 1 200 кг клубники и 300 кг малины не дали ввезти в Тюмень и отправили обратно за границу. Об этом URA.RU рассказали в тюменском таможенном управлении. У перевозчика не было сертификатов на продукцию.

«Груз с 1 200 кг клубники и 300 кг малины следовал в Тюмень. Мобильная группа Тюменской таможни обнаружила, что на ягоды перевозчик предоставил недействительный фитосанитарный сертификат: согласно документу, из Киргизии везли 300 кг малины и 1 200 кг ежевики. Принято решение о возвращении груза в Казахстан, на границе с которым он и был остановлен», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что тюменских таможенников не раз пытались подкупить, чтобы они не заметили нарушений, допускаемых перевозчиками. К примеру, одному из сотрудников предложили 500 000 рублей за пропуск груза с грецкими орехами, а другому еще большую сумму за контрабанду 46 тонн орехов и сухофруктов.

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Груз с 1 200 кг клубники и 300 кг малины не дали ввезти в Тюмень и отправили обратно за границу. Об этом URA.RU рассказали в тюменском таможенном управлении. У перевозчика не было сертификатов на продукцию. «Груз с 1 200 кг клубники и 300 кг малины следовал в Тюмень. Мобильная группа Тюменской таможни обнаружила, что на ягоды перевозчик предоставил недействительный фитосанитарный сертификат: согласно документу, из Киргизии везли 300 кг малины и 1 200 кг ежевики. Принято решение о возвращении груза в Казахстан, на границе с которым он и был остановлен», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что тюменских таможенников не раз пытались подкупить, чтобы они не заметили нарушений, допускаемых перевозчиками. К примеру, одному из сотрудников предложили 500 000 рублей за пропуск груза с грецкими орехами, а другому еще большую сумму за контрабанду 46 тонн орехов и сухофруктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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