В Тюмень не пустили больше тонны нелегальной клубники

Груз с 1 200 кг клубники и 300 кг малины не дали ввезти в Тюмень и отправили обратно за границу. Об этом URA.RU рассказали в тюменском таможенном управлении. У перевозчика не было сертификатов на продукцию.
«Груз с 1 200 кг клубники и 300 кг малины следовал в Тюмень. Мобильная группа Тюменской таможни обнаружила, что на ягоды перевозчик предоставил недействительный фитосанитарный сертификат: согласно документу, из Киргизии везли 300 кг малины и 1 200 кг ежевики. Принято решение о возвращении груза в Казахстан, на границе с которым он и был остановлен», — рассказали в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что тюменских таможенников не раз пытались подкупить, чтобы они не заметили нарушений, допускаемых перевозчиками. К примеру, одному из сотрудников предложили 500 000 рублей за пропуск груза с грецкими орехами, а другому еще большую сумму за контрабанду 46 тонн орехов и сухофруктов.
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