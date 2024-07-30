Женщина смогла самостоятельно выбраться из леса
В Ярковском районе (Тюменская область) нашли женщину, которая потерялась в лесу, собирая грибы. Она смогла самостоятельно выбраться из леса, сообщили в региональном МЧС.
«Женщина нашлась. Она самостоятельно вышла из леса», — написали в telegram-канале МЧС Тюменской области.
Женщина потерялась в лесу 27 июля. Она ушла собирать грибы и заблудилась. В поисках участвовали сотрудники МЧС России, полиции и добровольцы.
Ранее URA.RU сообщало, что в лесу Нижнетавдинского района пропала женщина. Она также ушла в лес за грибами и не вернулась.
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