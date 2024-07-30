30 июля 2024

В Тюменской области нашли женщину, которая потерялась в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина смогла самостоятельно выбраться из леса
Женщина смогла самостоятельно выбраться из леса Фото:

В Ярковском районе (Тюменская область) нашли женщину, которая потерялась в лесу, собирая грибы. Она смогла самостоятельно выбраться из леса, сообщили в региональном МЧС.  

«Женщина нашлась. Она самостоятельно вышла из леса», — написали в telegram-канале МЧС Тюменской области.

Женщина потерялась в лесу 27 июля. Она ушла собирать грибы и заблудилась. В поисках участвовали сотрудники МЧС России, полиции и добровольцы.

Ранее URA.RU сообщало, что в лесу Нижнетавдинского района пропала женщина. Она также ушла в лес за грибами и не вернулась.

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В Ярковском районе (Тюменская область) нашли женщину, которая потерялась в лесу, собирая грибы. Она смогла самостоятельно выбраться из леса, сообщили в региональном МЧС.   «Женщина нашлась. Она самостоятельно вышла из леса», — написали в telegram-канале МЧС Тюменской области. Женщина потерялась в лесу 27 июля. Она ушла собирать грибы и заблудилась. В поисках участвовали сотрудники МЧС России, полиции и добровольцы. Ранее URA.RU сообщало, что в лесу Нижнетавдинского района пропала женщина. Она также ушла в лес за грибами и не вернулась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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