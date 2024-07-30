30 июля 2024

Тюменские рестораны открыли сезон лисичек

Рестораны Тюмени ввели летнее меню с лисичками
© Служба новостей «URA.RU»
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В тюменских заведениях подают блюда с лисичками от 400 до 1 500 рублей
В тюменских заведениях подают блюда с лисичками от 400 до 1 500 рублей Фото:

Рестораны Тюмени обновили сезонное меню и включили в него блюда из лисичек. URA.RU собрало подборку мест, где и за сколько можно попробовать одни из самых любимых гастрономических грибов Урала.

Особое летнее предложение в Тюмени сделали несколько заведений. Некоторые из них предлагают попробовать пасту или пиццу с лисичками. Большинство позиций с такими грибами стоят от 400 до 1500 рублей. Список сезонных блюд оказался следующим:

Ресторан «Сыроварня»

  • Омлет с лисичками и страчателлой
  • Лисички с копченым сыром скаморца
  • Пита с лисичками и страчателлой
  • Пицца с лисичками и камамбером
  • Спагетти с лисичками
  • Жареные лисички с картофелем

Ресторан «СибирьСибирь»

  • Салат с помидорами, жареными лисичками, зеленью и пармезаном
  • Суп-пюре из лисичек и картофеля
  • Пирог с лисичками
  • Муксун с лисичками и шпинатом в сливочном соусе
  • Лисички из печи, томленые с луком в сметане

Бистро «Как мы любим»

  • Пицетта с лисичками

Бар «Ржавый дед»

  • Теплый микс-салат с лисичками, картофелем и страчателлой

Бар «Творчество»

  • Салат с ростбифом, лисичками и устричным айоли

Ресторан Principle

  • Яйцо-пашот с лисичками
  • Гречка с лисичками
  • Омлет с лисичками
  • Тар-тар из говядины с лисичками
  • Картофельное пюре со шпинатом, пармезаном и лисичками
  • Бедро цыпленка с лисичками

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Рестораны Тюмени обновили сезонное меню и включили в него блюда из лисичек. URA.RU собрало подборку мест, где и за сколько можно попробовать одни из самых любимых гастрономических грибов Урала. Особое летнее предложение в Тюмени сделали несколько заведений. Некоторые из них предлагают попробовать пасту или пиццу с лисичками. Большинство позиций с такими грибами стоят от 400 до 1500 рублей. Список сезонных блюд оказался следующим: Ресторан «Сыроварня» Ресторан «СибирьСибирь» Бистро «Как мы любим» Бар «Ржавый дед» Бар «Творчество» Ресторан Principle
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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