Тюменские рестораны открыли сезон лисичек

В тюменских заведениях подают блюда с лисичками от 400 до 1 500 рублей
Рестораны Тюмени обновили сезонное меню и включили в него блюда из лисичек. URA.RU собрало подборку мест, где и за сколько можно попробовать одни из самых любимых гастрономических грибов Урала.
Особое летнее предложение в Тюмени сделали несколько заведений. Некоторые из них предлагают попробовать пасту или пиццу с лисичками. Большинство позиций с такими грибами стоят от 400 до 1500 рублей. Список сезонных блюд оказался следующим:
Ресторан «Сыроварня»
- Омлет с лисичками и страчателлой
- Лисички с копченым сыром скаморца
- Пита с лисичками и страчателлой
- Пицца с лисичками и камамбером
- Спагетти с лисичками
- Жареные лисички с картофелем
Ресторан «СибирьСибирь»
- Салат с помидорами, жареными лисичками, зеленью и пармезаном
- Суп-пюре из лисичек и картофеля
- Пирог с лисичками
- Муксун с лисичками и шпинатом в сливочном соусе
- Лисички из печи, томленые с луком в сметане
Бистро «Как мы любим»
- Пицетта с лисичками
Бар «Ржавый дед»
- Теплый микс-салат с лисичками, картофелем и страчателлой
Бар «Творчество»
- Салат с ростбифом, лисичками и устричным айоли
Ресторан Principle
- Яйцо-пашот с лисичками
- Гречка с лисичками
- Омлет с лисичками
- Тар-тар из говядины с лисичками
- Картофельное пюре со шпинатом, пармезаном и лисичками
- Бедро цыпленка с лисичками
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