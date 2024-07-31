31 июля 2024

Заозерный в Кургане останется без юбилейного праздника

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане не будут проводить День Заозерного, который проходил с 2016 года Фото:

Курганский микрорайон Заозерный в этом году не отметит свой юбилейный праздник. Традиционное мероприятие, которое проводилось ежегодно с 2016 года, в этом году не состоится из-за невозможности выполнения жестких требований антитеррористической безопасности. Об этом сообщил руководитель движения «Наш Заозерный» Дмитрий Хапов.

«День Заозерного, как формат мероприятия, который мы проводили с 2016 года с перерывом на период пандемии COVID-19, в этом году проводить не будем, к сожалению. Мы хотели, у нас были на это мысли. Были в поиске площадок, но, к сожалению, по требованиям антитеррористической безопасности не попадаем, и не в силах обеспечить выполнение всех требований», — поделился руководитель движения Хапов.

Микрорайон должен был отметить свое 45-летие в этом году, и праздник планировался на 31 августа или 1 сентября. Организаторы искали альтернативные площадки для проведения мероприятия, однако не смогли найти подходящие. Вариант проведения праздника в новом парке также был отвергнут из-за отсутствия в нем необходимой инфраструктуры. Руководитель движения выразил надежду на то, что администрация города не оставит юбилей микрорайона без внимания и организует соответствующее мероприятие, приурочив его ко Дню города. «Мы готовы, если что, подключиться, если будет необходимость», — добавил он.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана, чтобы выяснить, будут ли проводиться мероприятия в Заозерном в День города. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня города Кургана рассматривался вопрос об открытии концертной площадки в районе Заозерный. Однако, по информации источника URA.RU, в Заозерном нет аккредитованных площадок, что ставит под сомнение возможность проведения праздника.

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Курганский микрорайон Заозерный в этом году не отметит свой юбилейный праздник. Традиционное мероприятие, которое проводилось ежегодно с 2016 года, в этом году не состоится из-за невозможности выполнения жестких требований антитеррористической безопасности. Об этом сообщил руководитель движения «Наш Заозерный» Дмитрий Хапов. «День Заозерного, как формат мероприятия, который мы проводили с 2016 года с перерывом на период пандемии COVID-19, в этом году проводить не будем, к сожалению. Мы хотели, у нас были на это мысли. Были в поиске площадок, но, к сожалению, по требованиям антитеррористической безопасности не попадаем, и не в силах обеспечить выполнение всех требований», — поделился руководитель движения Хапов. Микрорайон должен был отметить свое 45-летие в этом году, и праздник планировался на 31 августа или 1 сентября. Организаторы искали альтернативные площадки для проведения мероприятия, однако не смогли найти подходящие. Вариант проведения праздника в новом парке также был отвергнут из-за отсутствия в нем необходимой инфраструктуры. Руководитель движения выразил надежду на то, что администрация города не оставит юбилей микрорайона без внимания и организует соответствующее мероприятие, приурочив его ко Дню города. «Мы готовы, если что, подключиться, если будет необходимость», — добавил он. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана, чтобы выяснить, будут ли проводиться мероприятия в Заозерном в День города. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в преддверии Дня города Кургана рассматривался вопрос об открытии концертной площадки в районе Заозерный. Однако, по информации источника URA.RU, в Заозерном нет аккредитованных площадок, что ставит под сомнение возможность проведения праздника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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