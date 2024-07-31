31 июля 2024

В Тюменской области похоронят контрактника, погибшего на СВО

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Прощание с бойцом состоится 2 августа Фото:
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В Ялуторовске (Тюменская область) похоронят Игоря Присталова. Он уже служить по контракту и погиб на СВО. Об этом сообщили в городской администрации.

«С честью и достоинством, проявив стойкость и мужество, наш земляк остался верным Родине. Наша задача — сохранить память о герое. И мы это сделаем! Игорь Присталов навсегда останется примером чести и доблести», — рассказали в мэрии.

Прощание с военным состоится 2 августа. Оно пройдет в родном городе бойца — Ялуторовске.

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В Ялуторовске (Тюменская область) похоронят Игоря Присталова. Он уже служить по контракту и погиб на СВО. Об этом сообщили в городской администрации. «С честью и достоинством, проявив стойкость и мужество, наш земляк остался верным Родине. Наша задача — сохранить память о герое. И мы это сделаем! Игорь Присталов навсегда останется примером чести и доблести», — рассказали в мэрии. Прощание с военным состоится 2 августа. Оно пройдет в родном городе бойца — Ялуторовске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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