В Тюменской области похоронят контрактника, погибшего на СВО

Прощание с бойцом состоится 2 августа
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Ялуторовске (Тюменская область) похоронят Игоря Присталова. Он уже служить по контракту и погиб на СВО. Об этом сообщили в городской администрации.
«С честью и достоинством, проявив стойкость и мужество, наш земляк остался верным Родине. Наша задача — сохранить память о герое. И мы это сделаем! Игорь Присталов навсегда останется примером чести и доблести», — рассказали в мэрии.
Прощание с военным состоится 2 августа. Оно пройдет в родном городе бойца — Ялуторовске.
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