Шеф тагильской полиции выехал на место обрушения дома

На место обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле выехал шеф свердловской полиции Ибрагим Абдулкадыров. Об этом URA.RU рассказал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«В эпицентр событий незамедлительно выехала и уже приступила к работе усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД, которую возглавляет лично начальник тагильского гарнизона полковник Ибрагим Абдулкадыров. Представители МВД оказывают помощь в беспрепятственном подъезде спецтранспорта к месту ЧП, создана зона безопасности», — прокомментировал Горелых.
Полковник добавил, что сейчас выясняются более подробные и точные обстоятельства случившегося, также собираются сведения о возможных пострадавших или погибших. «По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказал он.
Взрыв в пятиэтажке на улице Сибирская в Нижнем Тагиле прогремел днем 1 августа. Причиной стал взрыв бытового газа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию ЧП.
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