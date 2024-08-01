Шеф тагильской полиции выехал на место обрушения дома

Шеф тагильской полиции Абдулкадыров выехал на место обрушения дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Под завалами находятся люди, слышны их крики
Под завалами находятся люди, слышны их крики Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

На место обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле выехал шеф свердловской полиции Ибрагим Абдулкадыров. Об этом URA.RU рассказал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«В эпицентр событий незамедлительно выехала и уже приступила к работе усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД, которую возглавляет лично начальник тагильского гарнизона полковник Ибрагим Абдулкадыров. Представители МВД оказывают помощь в беспрепятственном подъезде спецтранспорта к месту ЧП, создана зона безопасности», — прокомментировал Горелых.

Полковник добавил, что сейчас выясняются более подробные и точные обстоятельства случившегося, также собираются сведения о возможных пострадавших или погибших. «По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказал он.

Взрыв в пятиэтажке на улице Сибирская в Нижнем Тагиле прогремел днем 1 августа. Причиной стал взрыв бытового газа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию ЧП.

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На место обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле выехал шеф свердловской полиции Ибрагим Абдулкадыров. Об этом URA.RU рассказал официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых. «В эпицентр событий незамедлительно выехала и уже приступила к работе усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД, которую возглавляет лично начальник тагильского гарнизона полковник Ибрагим Абдулкадыров. Представители МВД оказывают помощь в беспрепятственном подъезде спецтранспорта к месту ЧП, создана зона безопасности», — прокомментировал Горелых. Полковник добавил, что сейчас выясняются более подробные и точные обстоятельства случившегося, также собираются сведения о возможных пострадавших или погибших. «По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказал он. Взрыв в пятиэтажке на улице Сибирская в Нижнем Тагиле прогремел днем 1 августа. Причиной стал взрыв бытового газа. URA.RU ведет онлайн-трансляцию ЧП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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