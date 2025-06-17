Прямых рейсов из Екатеринбурга на египетский курорт станет больше

Новый чартерный авиаперевозчик Red Sea Airlines начнет выполнять рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Шарм-эль-Шейх (Египет). Первый вылет намечен на 3 июля, рассказали в пресс-службе авиагавани.
«Полетную программу из Екатеринбурга запускает международный туроператор One Click Travel. Каждый четверг с 3 июля по 23 октября туристы смогут вылететь на египетский курорт», — пояснили в Кольцово.
Перелеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800, рассчитанных на 189 пассажиров. Туры уже доступны для бронирования у оператора.
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