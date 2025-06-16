Челюстно-лицевые хирурги Свердловского госпиталя для ветеранов войн сохранили зрение и восстановили лицо участнику спецоперации РФ на Украине после тяжелого осколочного ранения на фронте. Уникальную операцию врачи проводили с помощью имплантов и 3D-печати, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
«Мы смогли рассчитать расположение имплантов, их размеры и форму с точностью до миллиметра. Это дало возможность минимизировать риски и добиться максимально естественного восстановления», — сказала заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии госпиталя Анна Сусоева. Пациент поступил в госпиталь с серьезными повреждениями костей глазницы и верхней челюсти после осколочного ранения.
Для восстановления лица врачи изготовили персонализированные импланты из биосовместимого материала. Также специалисты создали трехмерную модель черепа, что позволило тщательно спланировать операцию.
Операция длилась три часа. Уже на следующий день военнослужащий отметил улучшение зрения, а спустя неделю у него восстановилась симметрия лица. В ближайшее время ему предстоит пластическая коррекция рубца под глазом.
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