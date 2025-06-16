16 июня 2025

«Выпрыгнул из машины»: гаишники устроили погоню за пьяным свердловчанином

В Верхней Салде экипаж ГАИ устроил погоню за пьяным водителем Toyota
© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторам пришлось применить физическую силу
Инспекторам пришлось применить физическую силу Фото:

В Верхней Салде (Свердловская область) экипаж Госавтоинспекции устроил погоню за пьяным уроженцем Таджикистана на иномарке, который попытался скрыться после требования остановиться. Во время погони мужчина выпрыгнул из машины, которая продолжила ехать и врезалась в дерево, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Сотрудники ГАИ с помощью жезла попытались остановить водителя, но тот лишь прибавил скорость... Около дома №8/4 по ул. Воронова водитель преследуемого авто на ходу открыл дверь и выпрыгнул из машины, которая самопроизвольно продолжила движение и врезалась в фонарный столб. Убежать от сотрудников Госавтоинспекции нарушителю не удалось, он был задержан», — пояснили там.

Как оказалось, мужчина управлял транспортом без водительских прав. На «гонщика» составили административный протокол. Суд отправил его за решетку на 13 суток.

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В Верхней Салде (Свердловская область) экипаж Госавтоинспекции устроил погоню за пьяным уроженцем Таджикистана на иномарке, который попытался скрыться после требования остановиться. Во время погони мужчина выпрыгнул из машины, которая продолжила ехать и врезалась в дерево, рассказали в объединенной пресс-службе судов. «Сотрудники ГАИ с помощью жезла попытались остановить водителя, но тот лишь прибавил скорость... Около дома №8/4 по ул. Воронова водитель преследуемого авто на ходу открыл дверь и выпрыгнул из машины, которая самопроизвольно продолжила движение и врезалась в фонарный столб. Убежать от сотрудников Госавтоинспекции нарушителю не удалось, он был задержан», — пояснили там. Как оказалось, мужчина управлял транспортом без водительских прав. На «гонщика» составили административный протокол. Суд отправил его за решетку на 13 суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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