«Выпрыгнул из машины»: гаишники устроили погоню за пьяным свердловчанином

В Верхней Салде (Свердловская область) экипаж Госавтоинспекции устроил погоню за пьяным уроженцем Таджикистана на иномарке, который попытался скрыться после требования остановиться. Во время погони мужчина выпрыгнул из машины, которая продолжила ехать и врезалась в дерево, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Сотрудники ГАИ с помощью жезла попытались остановить водителя, но тот лишь прибавил скорость... Около дома №8/4 по ул. Воронова водитель преследуемого авто на ходу открыл дверь и выпрыгнул из машины, которая самопроизвольно продолжила движение и врезалась в фонарный столб. Убежать от сотрудников Госавтоинспекции нарушителю не удалось, он был задержан», — пояснили там.
Как оказалось, мужчина управлял транспортом без водительских прав. На «гонщика» составили административный протокол. Суд отправил его за решетку на 13 суток.
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