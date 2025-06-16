Снаряжение, медикаменты и майонез ЕЖК: какую гумпомощь просят свердловчане на СВО

Среди вещей, которые свердловские бойцы чаще всего просят привезти им на фронт, аптечки, различное снаряжение и даже майонез ЕЖК. В отправке гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне СВО, совместно с волонтерами регулярно участвует, выделяет денежные средства депутат Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак. Корреспондент URA.RU побывал на отправке очередной фуры, чтобы пообщаться и с парламентарием, и с волонтерами, которых он поддерживает.
В День России Ковпак помог отправить в ДНР уже 64-ю фуру с гуманитарной помощью. Он выделил деньги, а организовали отправку журналисты «Крик-ТВ».
«Ежемесячно мы отправляем нашим землякам фуры, под завязку нагруженные вещами первой необходимости. В этой 64-ой по счету машине: три автомобиля (УАЗ, „Нива“, ВАЗ), десять генераторов, 1800 бутылок воды, носки, тушенка, аптечки, лекарства, четыре коптера, 800 одеял, утеплитель и другое. Благодарю всех, кто нас поддерживает физически и информационно и приглашаю присоединиться! Вместе мы обязательно победим!», — поделился Ковпак.
Оксана — волонтер екатеринбургского фонда «Своих не бросаем», который также помог в комплектовании фуры, поделилась с журналистом, что занимается этой деятельностью, потому что иначе не может — так воспитали. «Помогать и любить свою страну — это главное. Что часто просят наши уральцы? Майонез ЕЖК! Огромное спасибо хочется сказать Льву Игоревичу за отзывчивость и неравнодушие», — рассказала она. Им Ковпак также регулярно помогает финансово.
Поддерживает депутат и группу волонтеров «Сысерть „Неравнодушные“, которые также приехали на отправку фуры в День России. „Лев Игоревич передавал деньги на помощь солдатам, на которые я закупила комплектующие для формирования аптечек“, — рассказала волонтер Оксана. Она добавила, что помощь отгружается практически ежедневно по разным направлениям. В сборах принимают участие волонтеры из других городов и групп по всей России.
Был на погрузке и «Союз офицерских жен», они предоставили ремнаборы и запчасти для мотоциклов, а также письма бойцам от детей. «Работу ведем активно. У большинства членов нашей организации мужья находятся на линии боевого соприкосновения. Мы неоднократно обращались за поддержкой и помощью ко Льву Ковпаку. Всегда отзывается. В феврале выделил большую партию продовольственного груза и средств первой необходимости, часть из которой отправилась бойцам на передовую. Остальное наши боевые подруги из отделения Союза в Донецке и Мариуполе сформировали в поздравительные наборы ко Дню Победы ветеранам», — рассказала Екатерина, волонтер организации. Все волонтеры знают: если нужна экстренная помощь то на Ковпака всегда можно рассчитывать.
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