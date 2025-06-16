В 2024 году команда фестиваля создала нового Невского в иконописном стиле
В Екатеринбурге спустя пять лет закрасят неудачный мурал Александра Невского за театром эстрады. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель фестиваля «Стенограффия» Анна Клец.
На месте Невского появится иллюзия от команды SPEKTR. По словам Клец, новая работа впишется в архитектурный контекст.
На месте Невского появится иллюзия от команды SPEKTR
В 2024 году команда фестиваля создала нового Невского в иконописном стиле, он появился рядом с Ново-Тихвинским женским монастырем. Автором стал Кирилл Ведерников.
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