16 июня 2025

В Екатеринбурге спустя пять лет избавятся от устрашающей работы. Фото

В Екатеринбурге уберут мурал Александра Невского возле театра эстрады
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году команда фестиваля создала нового Невского в иконописном стиле
В 2024 году команда фестиваля создала нового Невского в иконописном стиле Фото:

В Екатеринбурге спустя пять лет закрасят неудачный мурал Александра Невского за театром эстрады. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель фестиваля «Стенограффия» Анна Клец.

На месте Невского появится иллюзия от команды SPEKTR. По словам Клец, новая работа впишется в архитектурный контекст. 

На месте Невского появится иллюзия от команды SPEKTR
На месте Невского появится иллюзия от команды SPEKTR
Фото:

В 2024 году команда фестиваля создала нового Невского в иконописном стиле, он появился рядом с Ново-Тихвинским женским монастырем. Автором стал Кирилл Ведерников.

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В Екатеринбурге спустя пять лет закрасят неудачный мурал Александра Невского за театром эстрады. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель фестиваля «Стенограффия» Анна Клец. На месте Невского появится иллюзия от команды SPEKTR. По словам Клец, новая работа впишется в архитектурный контекст.  В 2024 году команда фестиваля создала нового Невского в иконописном стиле, он появился рядом с Ново-Тихвинским женским монастырем. Автором стал Кирилл Ведерников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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