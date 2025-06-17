В Екатеринбурге готовят гигантский, но потаенный арт-объект. Фото

В Академическом районе Екатеринбурга появится арт-объект от «Стенографии»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная запуску фестиваля «Стенограффия». Екатеринбург , краски, кисточка
Над работой трудится сразу три художника Фото:

В Екатеринбурге под мостом у реки Патрушиха (рядом с Преображенским парком) появится огромный арт-объект «Искусство быть соседями». В рамках уличного фестиваля «Стенограффия» его создают Кирилл Бжедугов из Печоры, Ирина Воронина из Санкт-Петербурга и MES CREW из Екатеринбурга.

На двух стенах появится работа, где показаны отношения между людьми, романтика и природа. «Главная тема, которую отразили художники в своей работе, — добрососедство. Она красной нитью проходит в сюжете арт-объекта, который состоит из эпизодов повседневной жизни», — говорят представители фестиваля.

Международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия» стартовал 17 июня. В течение лета в Екатеринбурге появится 15 арт-объектов, отреставрируют до пяти работ прошлых лет, а также на Урал приедет четыре иностранных художника — из Швейцарии, Португалии, Германии и Франции. Подробнее о предстоящем сезоне — в обзоре URA.RU.

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В Екатеринбурге под мостом у реки Патрушиха (рядом с Преображенским парком) появится огромный арт-объект «Искусство быть соседями». В рамках уличного фестиваля «Стенограффия» его создают Кирилл Бжедугов из Печоры, Ирина Воронина из Санкт-Петербурга и MES CREW из Екатеринбурга. На двух стенах появится работа, где показаны отношения между людьми, романтика и природа. «Главная тема, которую отразили художники в своей работе, — добрососедство. Она красной нитью проходит в сюжете арт-объекта, который состоит из эпизодов повседневной жизни», — говорят представители фестиваля. Международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия» стартовал 17 июня. В течение лета в Екатеринбурге появится 15 арт-объектов, отреставрируют до пяти работ прошлых лет, а также на Урал приедет четыре иностранных художника — из Швейцарии, Португалии, Германии и Франции. Подробнее о предстоящем сезоне — в обзоре URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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