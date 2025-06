Гости из ЕС, иконы и возрождение Лампаса: что ждет екатеринбуржцев на фестивале «Стенограффия»

Фестиваль «Стенограффия» стартовал в Екатеринбурге

17 июня 2025 в 16:24 Размер текста - 17 +

В рамках «Стенографии» екатеринбуржцы смогут присоединиться к созданию некоторых работ Фото: Размик Закарян © URA.RU С 17 июня в Екатеринбурге стартует новый сезон международного фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Всего будет создано 15 арт-объектов, отреставрировано до пяти работ прошлых лет, а также на Урал приедет четыре иностранных художника — из Швейцарии, Португалии, Германии и Франции. Что ждет город этим летом — в материале URA.RU. Какие работы появятся В этом году работы будут в большинстве своем сделаны в жанре абстракции. Найдутся арт-объекты с отсылкой к истории Екатеринбурга, образам святых и важным общественным темам. Художники будут работать в городе в течение всего лета, среди них — Валентин Бобров из Челябинска, Владислав Дакес из Сочи, Мансур Зияев из Уфы, команда SPEKTR и Игорь Каплун из Екатеринбурга. Также ожидаются иностранные гости: Hazul (Порту, Португалия), SATONE (Мюнхен, Германия), Claude BLO RICCI (Париж, Франция) и LPVDA (Антуан Гиньяр из Лезена, Швейцария). Антуан поделился, что планировал поработать в России еще до ковида, но пандемия внесла свои коррективы. Сейчас такая возможность появилась: создавать арт-объект в России художник будет впервые. LPVDA предстоит выпиливать слои состарившегося дерева на двухэтажном доме, чтобы из полутонов создать картину. Что восстановят В этом году восстановят «Оранжевый маршрут» от Vova NOOTK у Театра юного зрителя, «Радио» воронежского художника Яна Посадского в лесопарке «Каменные палатки», «Мир» питербурженки Тины Прохоровой на ул. Добролюбова, 3, Street art line — маршрут, который объединяет работы в центре города. Также реставрации подвергнется один из лучших арт-объектов России — работа All your walls are belong to us от знаменитого художника Покраса Лампаса. Какие мероприятия ждут В рамках «Стенограффии» пройдет техно-арт-фестиваль «ПРОГРЕСС-25»: на пустующем хлебозаводе № 6 выступят более 30 диджеев со всей России и покажут техно-оперу «СССР 2032» Виктора Аргонова. Также в этом году устроят прогулки по арт-объектам, акцию «Зажги маяк» под руководством художницы Натальи Пастуховой на острове Маленький, совместно с горожанами сделают работу в честь 80-летия Победы на ул. Бакинских комиссаров, 50а, запустят проект «Город, открытый для художников» и коллекцию одежды фестиваля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 17 июня в Екатеринбурге стартует новый сезон международного фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Всего будет создано 15 арт-объектов, отреставрировано до пяти работ прошлых лет, а также на Урал приедет четыре иностранных художника — из Швейцарии, Португалии, Германии и Франции. Что ждет город этим летом — в материале URA.RU. В этом году работы будут в большинстве своем сделаны в жанре абстракции. Найдутся арт-объекты с отсылкой к истории Екатеринбурга, образам святых и важным общественным темам. Художники будут работать в городе в течение всего лета, среди них — Валентин Бобров из Челябинска, Владислав Дакес из Сочи, Мансур Зияев из Уфы, команда SPEKTR и Игорь Каплун из Екатеринбурга. Также ожидаются иностранные гости: Hazul (Порту, Португалия), SATONE (Мюнхен, Германия), Claude BLO RICCI (Париж, Франция) и LPVDA (Антуан Гиньяр из Лезена, Швейцария). Антуан поделился, что планировал поработать в России еще до ковида, но пандемия внесла свои коррективы. Сейчас такая возможность появилась: создавать арт-объект в России художник будет впервые. LPVDA предстоит выпиливать слои состарившегося дерева на двухэтажном доме, чтобы из полутонов создать картину. В этом году восстановят «Оранжевый маршрут» от Vova NOOTK у Театра юного зрителя, «Радио» воронежского художника Яна Посадского в лесопарке «Каменные палатки», «Мир» питербурженки Тины Прохоровой на ул. Добролюбова, 3, Street art line — маршрут, который объединяет работы в центре города. Также реставрации подвергнется один из лучших арт-объектов России — работа All your walls are belong to us от знаменитого художника Покраса Лампаса. В рамках «Стенограффии» пройдет техно-арт-фестиваль «ПРОГРЕСС-25»: на пустующем хлебозаводе № 6 выступят более 30 диджеев со всей России и покажут техно-оперу «СССР 2032» Виктора Аргонова. Также в этом году устроят прогулки по арт-объектам, акцию «Зажги маяк» под руководством художницы Натальи Пастуховой на острове Маленький, совместно с горожанами сделают работу в честь 80-летия Победы на ул. Бакинских комиссаров, 50а, запустят проект «Город, открытый для художников» и коллекцию одежды фестиваля.