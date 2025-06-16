Депутаты призвали остановить бесконтрольный снос остановок в Екатеринбурге, мэр прислушался

В Екатеринбурге стали меньше сносить остановки (комплексы с киосками и навесами), которые в 2025 году не будут заменены. Такое мнение в ходе комиссии гордумы по экономическому развитию высказал Сергей Козлов, сообщает корреспондент URA.RU. Ранее депутатами поднимался вопрос о необходимости синхронизировать работу — чтобы сносилось столько же, сколько будет заменено.
«Я понял, что глава [города Алексей Орлов] дал указание неформальное о том, что не сносим навесы, которые не меняем. Мы все-таки добились того, что люди будут хотя бы под старыми навесами стоять», — подчеркнул Козлов. Он добавил, что и менять навесы стали быстрее.
При этом сами депутаты не смогли получить ответ, как складывается ситуация с остановками сейчас. Для этого они предложили созвать новое внеочередное заседание.
«Мы просили администрацию как-то синхронизировать действия [по сносу и замене], если они между собой договориться не могут, сделать это и в нашей комиссии. Предложение было озвучено в начале мая и заседание планировалось на 22 мая. Но оно не состоялось. Позвонили, [сказали] давайте на две недели отложим вопрос. Сегодня 17 июня, уже месяц прошел, а нас никто ни о чем не уведомил», — заявил журналистам депутат Тимофей Жуков.
Ранее глава департамента финансов мэрии Анна Турунцева заявила, что новые остановки (75 запланированных, на которые заложено более 100 миллионов рублей, и еще 32, на которые были дополнительно выделены 45 миллионов) появятся в Екатеринбурге не раньше конца 2025 года. Пока идут конкурсные работы.
По словам главы департамента транспорта мэрии Игоря Ощепкова, до конца 2025 года в Екатеринбурге планируют убрать 318 остановок (комплексы с киосками и навесами). На обустройство и замену новых — на каждую — необходимо 1,4 миллиона рублей. В эту стоимость входит изготовление навеса, его установка, а также благоустройство территории после выноса киосков (это и бетонные блоки, и металлические конструкции).
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