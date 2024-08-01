На ремонт дорог в Тюмени и Тюменском районе потратят больше миллиарда рублей

02 августа 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Ремонты будут закончены осенью 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Больше миллиарда рублей из областного и городского бюджетов направят на ремонт дорог в Тюмени и Тюменском районе. Соответствующая информация представлена на сайте госзакупок. «Ремонт автомобильных дорог (Тюменский район, Тюмень). Начальная цена — 837 777 250 рублей. Источник финансирования — бюджет Тюменской области», — говорится в одной из закупок. На эти средства покрытие дорог отремонтируют на улице Монтажников, на обходе Тюмени, на подъездах к городу со стороны Кургана и Екатеринбурга, в начале трассы, ведущей из Тюмени до границы свердловской области через Салаирку, а также на ремонт дороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Работы начнутся в апреле 2025 года и продлятся до середины октября. Еще более 320 миллионов рублей власти направят на ремонт дорог непосредственно в областной столице: на проезде Воронинские горки, улицах Уездной и 30 лет Победы. Его профинансируют из городского бюджета. Максимальный срок работ — до 20 ноября 2025 года. Ранее URA.RU писало, что на проблемном участке тюменской трассы обустроят развороты для машин. Это случится на трассе из Екатеринбурга, в районе поселка Московский в Тюменском районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Больше миллиарда рублей из областного и городского бюджетов направят на ремонт дорог в Тюмени и Тюменском районе. Соответствующая информация представлена на сайте госзакупок. «Ремонт автомобильных дорог (Тюменский район, Тюмень). Начальная цена — 837 777 250 рублей. Источник финансирования — бюджет Тюменской области», — говорится в одной из закупок. На эти средства покрытие дорог отремонтируют на улице Монтажников, на обходе Тюмени, на подъездах к городу со стороны Кургана и Екатеринбурга, в начале трассы, ведущей из Тюмени до границы свердловской области через Салаирку, а также на ремонт дороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Работы начнутся в апреле 2025 года и продлятся до середины октября. Еще более 320 миллионов рублей власти направят на ремонт дорог непосредственно в областной столице: на проезде Воронинские горки, улицах Уездной и 30 лет Победы. Его профинансируют из городского бюджета. Максимальный срок работ — до 20 ноября 2025 года. Ранее URA.RU писало, что на проблемном участке тюменской трассы обустроят развороты для машин. Это случится на трассе из Екатеринбурга, в районе поселка Московский в Тюменском районе.