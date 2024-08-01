01 августа 2024

На ремонт дорог в Тюмени и Тюменском районе потратят больше миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонты будут закончены осенью 2025 года Фото:

Больше миллиарда рублей из областного и городского бюджетов направят на ремонт дорог в Тюмени и Тюменском районе. Соответствующая информация представлена на сайте госзакупок.

«Ремонт автомобильных дорог (Тюменский район, Тюмень). Начальная цена — 837 777 250 рублей. Источник финансирования — бюджет Тюменской области», — говорится в одной из закупок.

На эти средства покрытие дорог отремонтируют на улице Монтажников, на обходе Тюмени, на подъездах к городу со стороны Кургана и Екатеринбурга, в начале трассы, ведущей из Тюмени до границы свердловской области через Салаирку, а также на ремонт дороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Работы начнутся в апреле 2025 года и продлятся до середины октября.

Еще более 320 миллионов рублей власти направят на ремонт дорог непосредственно в областной столице: на проезде Воронинские горки, улицах Уездной и 30 лет Победы. Его профинансируют из городского бюджета. Максимальный срок работ — до 20 ноября 2025 года.

Ранее URA.RU писало, что на проблемном участке тюменской трассы обустроят развороты для машин. Это случится на трассе из Екатеринбурга, в районе поселка Московский в Тюменском районе.

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Больше миллиарда рублей из областного и городского бюджетов направят на ремонт дорог в Тюмени и Тюменском районе. Соответствующая информация представлена на сайте госзакупок. «Ремонт автомобильных дорог (Тюменский район, Тюмень). Начальная цена — 837 777 250 рублей. Источник финансирования — бюджет Тюменской области», — говорится в одной из закупок. На эти средства покрытие дорог отремонтируют на улице Монтажников, на обходе Тюмени, на подъездах к городу со стороны Кургана и Екатеринбурга, в начале трассы, ведущей из Тюмени до границы свердловской области через Салаирку, а также на ремонт дороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Работы начнутся в апреле 2025 года и продлятся до середины октября. Еще более 320 миллионов рублей власти направят на ремонт дорог непосредственно в областной столице: на проезде Воронинские горки, улицах Уездной и 30 лет Победы. Его профинансируют из городского бюджета. Максимальный срок работ — до 20 ноября 2025 года. Ранее URA.RU писало, что на проблемном участке тюменской трассы обустроят развороты для машин. Это случится на трассе из Екатеринбурга, в районе поселка Московский в Тюменском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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