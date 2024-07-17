На проблемном участке тюменской трассы обустроят развороты для машин

На участке трассы из Екатеринбурга в Тюмень появятся дополнительные развороты

18 июля 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

На дороге обустроят развороты, работы закончат в декабре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На участке автодороги Р-351, которая ведет из Екатеринбурга в Тюмень и входит в состав трассы М-12 «Восток», проведут капремонт и обустроят развороты: они появятся на Московском тракте при подъезде к областной столице. Информация представлена на сайте госзакупок. Ранее жители Тюмени не раз жаловались на участок дороги, где часто скапливаются пробки. «Услуги по выполнению проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги „Подъезд к Тюмени“ (Екатеринбург — Тюмень). Начальная цена: 150 000 000 рублей. Основные виды работ: предусмотреть площадки для разворота автомобилей», — говорится в документах закупки. Ремонт пройдет на участке в 0,9 км. Речь идет о 318 км трассы, который находится в районе поселка Московский Тюменского района. Ранее жители неоднократно жаловались на обстановку в этом месте: там часто скапливаются пробки и очереди из машин на единственный разворот, расположенный у населенного пункта. Подрядчику предстоит провести обследование участка и произвести работы. Закончить их, согласно контракту, требуется до 20 декабря. Финансирование проекта ведется из бюджета Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что трассу М-12 от Екатеринбурга до Тюмени реконструируют в 2025 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На участке автодороги Р-351, которая ведет из Екатеринбурга в Тюмень и входит в состав трассы М-12 «Восток», проведут капремонт и обустроят развороты: они появятся на Московском тракте при подъезде к областной столице. Информация представлена на сайте госзакупок. Ранее жители Тюмени не раз жаловались на участок дороги, где часто скапливаются пробки. «Услуги по выполнению проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги „Подъезд к Тюмени“ (Екатеринбург — Тюмень). Начальная цена: 150 000 000 рублей. Основные виды работ: предусмотреть площадки для разворота автомобилей», — говорится в документах закупки. Ремонт пройдет на участке в 0,9 км. Речь идет о 318 км трассы, который находится в районе поселка Московский Тюменского района. Ранее жители неоднократно жаловались на обстановку в этом месте: там часто скапливаются пробки и очереди из машин на единственный разворот, расположенный у населенного пункта. Подрядчику предстоит провести обследование участка и произвести работы. Закончить их, согласно контракту, требуется до 20 декабря. Финансирование проекта ведется из бюджета Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что трассу М-12 от Екатеринбурга до Тюмени реконструируют в 2025 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.