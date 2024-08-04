В ЯНАО пьяный водитель угрожал семье полицейского и напал на патрульную машину

В Яр-Сале (ЯНАО) задержанный в пьяном виде водитель снегохода угрожал инспектору ДПС и его семье расправой, после чего повредил патрульный автомобиль. Происшествие произошло 14 апреля, сообщили в следственном управлении следственного комитета России по ЯНАО.
«В селе Яр-Сале Ямальского района 14 апреля 2024 года инспектор ДПС при патрулировании улиц села выявил местного жителя, управлявшего снегоходом в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО. Пытаясь запугать инспектора, задержанный начал агрессивно угрожать ему и его семье, после чего локтем выбил стекло служебной машины.
Следствие собрало необходимые доказательства вины задержанного. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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В Яр-Сале (ЯНАО) задержанный в пьяном виде водитель снегохода угрожал инспектору ДПС и его семье расправой, после чего повредил патрульный автомобиль. Происшествие произошло 14 апреля, сообщили в следственном управлении следственного комитета России по ЯНАО. «В селе Яр-Сале Ямальского района 14 апреля 2024 года инспектор ДПС при патрулировании улиц села выявил местного жителя, управлявшего снегоходом в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО. Пытаясь запугать инспектора, задержанный начал агрессивно угрожать ему и его семье, после чего локтем выбил стекло служебной машины. Следствие собрало необходимые доказательства вины задержанного. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.