04 августа 2024
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Аналитики назвали самых недооцененных специалистов в ЯНАО

Superjob: зарплаты учителей и медработников не соответствуют объему работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом № 26 на улице Шаманова. Екатеринбург, милостыня, мелочь, подаяние, деньги, нищета, рубли, мелочь в руке
Труд учителей и врачей считают недооцененным жители ЯНАО Фото:

Самое большое несоответствие зарплат с объемом работы в ЯНАО наблюдается у воспитателей и педагогов, медработников и работников строек. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса по поиску работы Superjob.

«Чаще всего в качестве самых недооцененных специалистов жители ЯНАО называли учителей и воспитателей (22%), врачей и медсестер (18%). По мнению каждого десятого, неоправданно мало платят квалифицированным рабочим», — отметили специалисты сервиса.

Аналитики отметили, что низкие зарплаты у рабочих — это следствие стереотипа, потому что их заработки растут быстрыми темпами на фоне дефицита специалистов в строительстве и на производстве.

Опрошенные в округе мужчины чаще называли недооцененным труд рабочих и инженерно-технических специалистов. По мнению женщин, незаслуженно маленькие зарплаты у учителей и врачей.

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Самое большое несоответствие зарплат с объемом работы в ЯНАО наблюдается у воспитателей и педагогов, медработников и работников строек. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса по поиску работы Superjob. «Чаще всего в качестве самых недооцененных специалистов жители ЯНАО называли учителей и воспитателей (22%), врачей и медсестер (18%). По мнению каждого десятого, неоправданно мало платят квалифицированным рабочим», — отметили специалисты сервиса. Аналитики отметили, что низкие зарплаты у рабочих — это следствие стереотипа, потому что их заработки растут быстрыми темпами на фоне дефицита специалистов в строительстве и на производстве. Опрошенные в округе мужчины чаще называли недооцененным труд рабочих и инженерно-технических специалистов. По мнению женщин, незаслуженно маленькие зарплаты у учителей и врачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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