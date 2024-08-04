Аналитики назвали самых недооцененных специалистов в ЯНАО

Самое большое несоответствие зарплат с объемом работы в ЯНАО наблюдается у воспитателей и педагогов, медработников и работников строек. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса по поиску работы Superjob.
«Чаще всего в качестве самых недооцененных специалистов жители ЯНАО называли учителей и воспитателей (22%), врачей и медсестер (18%). По мнению каждого десятого, неоправданно мало платят квалифицированным рабочим», — отметили специалисты сервиса.
Аналитики отметили, что низкие зарплаты у рабочих — это следствие стереотипа, потому что их заработки растут быстрыми темпами на фоне дефицита специалистов в строительстве и на производстве.
Опрошенные в округе мужчины чаще называли недооцененным труд рабочих и инженерно-технических специалистов. По мнению женщин, незаслуженно маленькие зарплаты у учителей и врачей.
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Самое большое несоответствие зарплат с объемом работы в ЯНАО наблюдается у воспитателей и педагогов, медработников и работников строек. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса по поиску работы Superjob. «Чаще всего в качестве самых недооцененных специалистов жители ЯНАО называли учителей и воспитателей (22%), врачей и медсестер (18%). По мнению каждого десятого, неоправданно мало платят квалифицированным рабочим», — отметили специалисты сервиса. Аналитики отметили, что низкие зарплаты у рабочих — это следствие стереотипа, потому что их заработки растут быстрыми темпами на фоне дефицита специалистов в строительстве и на производстве. Опрошенные в округе мужчины чаще называли недооцененным труд рабочих и инженерно-технических специалистов. По мнению женщин, незаслуженно маленькие зарплаты у учителей и врачей.