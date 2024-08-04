В Научном центре изучения Арктики в ЯНАО сократили историков и археологов

В Научном центре изучения Арктики продолжаются сокращения. На этот раз под «оптимизацию» попал сектор истории и археологии. Первым ученым, с которым расторгли трудовой договор в этом отделе, оказался старший научный сотрудник Андрей Плеханов — он сообщил об этом на своей странице в социальных сетях.
«Ну что, 1-й пошел. Через месяц уйдут остальные. Фундаментальная археология в округе с сентября — все. Будем ждать нового витка», — написал Плеханов в VK.
Он отметил, что в «Научный центр изучения Арктики» его пригласили в 2011 году. Ученый отработал в центре с 5 марта 2012 года по 2 августа 2024 года — всего более двенадцати лет. В беседе с корреспондентом URA.RU Андрей Плеханов по ситуации с сокращением дал короткий ответ: «буду жить дальше».
Корреспондент агентства обратился за комментарием в ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики». На момент публикации новости ответа не поступило.
Ранее редакция URA.RU сообщила, что ученые Ямала обратились в прокуратуру после отставок в Научном центре изучения Арктики. Бывшие сотрудники центра сочли неправомерной оптимизацию своего учреждения.
Приказ расторжения трудового Андрея Плеханова с ГКУ НЦИА
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В Научном центре изучения Арктики продолжаются сокращения. На этот раз под «оптимизацию» попал сектор истории и археологии. Первым ученым, с которым расторгли трудовой договор в этом отделе, оказался старший научный сотрудник Андрей Плеханов — он сообщил об этом на своей странице в социальных сетях. «Ну что, 1-й пошел. Через месяц уйдут остальные. Фундаментальная археология в округе с сентября — все. Будем ждать нового витка», — написал Плеханов в VK. Он отметил, что в «Научный центр изучения Арктики» его пригласили в 2011 году. Ученый отработал в центре с 5 марта 2012 года по 2 августа 2024 года — всего более двенадцати лет. В беседе с корреспондентом URA.RU Андрей Плеханов по ситуации с сокращением дал короткий ответ: «буду жить дальше». Корреспондент агентства обратился за комментарием в ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики». На момент публикации новости ответа не поступило.
Ранее редакция URA.RU сообщила, что ученые Ямала обратились в прокуратуру после отставок в Научном центре изучения Арктики. Бывшие сотрудники центра сочли неправомерной оптимизацию своего учреждения.