В Научном центре изучения Арктики в ЯНАО сократили историков и археологов

05 августа 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

В ямальском центре изучения Арктики сокращают исторический сектор Фото: Размик Закарян © URA.RU В Научном центре изучения Арктики продолжаются сокращения. На этот раз под «оптимизацию» попал сектор истории и археологии. Первым ученым, с которым расторгли трудовой договор в этом отделе, оказался старший научный сотрудник Андрей Плеханов — он сообщил об этом на своей странице в социальных сетях. «Ну что, 1-й пошел. Через месяц уйдут остальные. Фундаментальная археология в округе с сентября — все. Будем ждать нового витка», — написал Плеханов в VK. Он отметил, что в «Научный центр изучения Арктики» его пригласили в 2011 году. Ученый отработал в центре с 5 марта 2012 года по 2 августа 2024 года — всего более двенадцати лет. В беседе с корреспондентом URA.RU Андрей Плеханов по ситуации с сокращением дал короткий ответ: «буду жить дальше». Корреспондент агентства обратился за комментарием в ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики». На момент публикации новости ответа не поступило.



Ранее редакция URA.RU сообщила, что ученые Ямала обратились в прокуратуру после отставок в Научном центре изучения Арктики. Бывшие сотрудники центра сочли неправомерной оптимизацию своего учреждения. Приказ расторжения трудового Андрея Плеханова с ГКУ НЦИА Личная страница Андрея Плеханова в VK Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Научном центре изучения Арктики продолжаются сокращения. На этот раз под «оптимизацию» попал сектор истории и археологии. Первым ученым, с которым расторгли трудовой договор в этом отделе, оказался старший научный сотрудник Андрей Плеханов — он сообщил об этом на своей странице в социальных сетях. «Ну что, 1-й пошел. Через месяц уйдут остальные. Фундаментальная археология в округе с сентября — все. Будем ждать нового витка», — написал Плеханов в VK. Он отметил, что в «Научный центр изучения Арктики» его пригласили в 2011 году. Ученый отработал в центре с 5 марта 2012 года по 2 августа 2024 года — всего более двенадцати лет. В беседе с корреспондентом URA.RU Андрей Плеханов по ситуации с сокращением дал короткий ответ: «буду жить дальше». Корреспондент агентства обратился за комментарием в ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики». На момент публикации новости ответа не поступило. Ранее редакция URA.RU сообщила, что ученые Ямала обратились в прокуратуру после отставок в Научном центре изучения Арктики. Бывшие сотрудники центра сочли неправомерной оптимизацию своего учреждения.