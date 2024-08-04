04 августа 2024

Сайт администрации деревни в ЯНАО превратился в онлайн-казино. Видео

Сайт деревни Харампур в Пуровском районе рекламирует азартные игры
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в подпольное казино. Екатеринбург, азартные игры, казино, игровые автоматы
Как официальный сайт стал онлайн-казино — будут разбираться власти Фото:

Попытка открыть официальный портал деревни Харампур Пуровского района (ЯНАО) на сайте любого из департаментов округа переводит на сайт с азартными играми. О сбоях на региональном портале сообщили пользователи интернета.

«Ты переходишь по ссылке, а там не администрация деревни Харампур, а администрация игрового дома как будто. Причем название страницы полностью совпадает с названием деревни», — сообщает пользователь интернета, обнаруживший ссылку на сайте аппарата губернатора ЯНАО.

Подобная ситуация наблюдается при переходе на сайт администрации деревни и из других региональных порталов. URA.RU обратилась в администрацию Пуровского района с просьбой разъяснить происходящее. Администрация сообщила, что рассмотрит технические ошибки сайта.

Ранее URA.RU сообщал о том, как мужчина потерял крупную сумму денег после передачи номера СНИЛС. Ноябрянину предложили пройти плановую флюорографию, после чего с ним уже связались якобы сотрудники «Госуслуг».

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Попытка открыть официальный портал деревни Харампур Пуровского района (ЯНАО) на сайте любого из департаментов округа переводит на сайт с азартными играми. О сбоях на региональном портале сообщили пользователи интернета. «Ты переходишь по ссылке, а там не администрация деревни Харампур, а администрация игрового дома как будто. Причем название страницы полностью совпадает с названием деревни», — сообщает пользователь интернета, обнаруживший ссылку на сайте аппарата губернатора ЯНАО. Подобная ситуация наблюдается при переходе на сайт администрации деревни и из других региональных порталов. URA.RU обратилась в администрацию Пуровского района с просьбой разъяснить происходящее. Администрация сообщила, что рассмотрит технические ошибки сайта. Ранее URA.RU сообщал о том, как мужчина потерял крупную сумму денег после передачи номера СНИЛС. Ноябрянину предложили пройти плановую флюорографию, после чего с ним уже связались якобы сотрудники «Госуслуг».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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