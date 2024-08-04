Попытка открыть официальный портал деревни Харампур Пуровского района (ЯНАО) на сайте любого из департаментов округа переводит на сайт с азартными играми. О сбоях на региональном портале сообщили пользователи интернета.
«Ты переходишь по ссылке, а там не администрация деревни Харампур, а администрация игрового дома как будто. Причем название страницы полностью совпадает с названием деревни», — сообщает пользователь интернета, обнаруживший ссылку на сайте аппарата губернатора ЯНАО.
Подобная ситуация наблюдается при переходе на сайт администрации деревни и из других региональных порталов. URA.RU обратилась в администрацию Пуровского района с просьбой разъяснить происходящее. Администрация сообщила, что рассмотрит технические ошибки сайта.
Ранее URA.RU сообщал о том, как мужчина потерял крупную сумму денег после передачи номера СНИЛС. Ноябрянину предложили пройти плановую флюорографию, после чего с ним уже связались якобы сотрудники «Госуслуг».
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Попытка открыть официальный портал деревни Харампур Пуровского района (ЯНАО) на сайте любого из департаментов округа переводит на сайт с азартными играми. О сбоях на региональном портале сообщили пользователи интернета. «Ты переходишь по ссылке, а там не администрация деревни Харампур, а администрация игрового дома как будто. Причем название страницы полностью совпадает с названием деревни», — сообщает пользователь интернета, обнаруживший ссылку на сайте аппарата губернатора ЯНАО. Подобная ситуация наблюдается при переходе на сайт администрации деревни и из других региональных порталов. URA.RU обратилась в администрацию Пуровского района с просьбой разъяснить происходящее. Администрация сообщила, что рассмотрит технические ошибки сайта. Ранее URA.RU сообщал о том, как мужчина потерял крупную сумму денег после передачи номера СНИЛС. Ноябрянину предложили пройти плановую флюорографию, после чего с ним уже связались якобы сотрудники «Госуслуг».