Общество Деятельность «Фонда имени Конрада Аденауэра» признана нежелательной в России 05 августа 2024 в 18:44 Размер текста - 17 + Генпрокуратура заявила, что фонд дискредитирует власти РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность немецкого «Фонда имени Конрада Аденауэра» на территории страны. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Иванов. «Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (ФРГ)», — заявил Иванов во время общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости. По словам представителя Генпрокуратуры, организация занимается дискредитацией российского руководства. Также фонд активно продвигает политику недружественных России государств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность немецкого «Фонда имени Конрада Аденауэра» на территории страны. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Иванов. «Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (ФРГ)», — заявил Иванов во время общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости. По словам представителя Генпрокуратуры, организация занимается дискредитацией российского руководства. Также фонд активно продвигает политику недружественных России государств. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям