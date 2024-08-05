Деятельность «Фонда имени Конрада Аденауэра» признана нежелательной в России

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Генпрокуратура заявила, что фонд дискредитирует власти РФ Фото:

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность немецкого «Фонда имени Конрада Аденауэра» на территории страны. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Иванов.

«Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (ФРГ)», — заявил Иванов во время общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Генпрокуратуры, организация занимается дискредитацией российского руководства. Также фонд активно продвигает политику недружественных России государств.

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Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность немецкого «Фонда имени Конрада Аденауэра» на территории страны. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Иванов. «Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (ФРГ)», — заявил Иванов во время общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости. По словам представителя Генпрокуратуры, организация занимается дискредитацией российского руководства. Также фонд активно продвигает политику недружественных России государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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