Деятельность «Фонда имени Конрада Аденауэра» признана нежелательной в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность немецкого «Фонда имени Конрада Аденауэра» на территории страны. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Иванов.
«Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (ФРГ)», — заявил Иванов во время общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.
По словам представителя Генпрокуратуры, организация занимается дискредитацией российского руководства. Также фонд активно продвигает политику недружественных России государств.
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