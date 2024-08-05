05 августа 2024

Губернатор ЯНАО допустил постройку ямальского оздоровительного центра в Крыму

Губернатор ЯНАО Артюхов обсудил с Аксеновым открытие оздоровительного центра
© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд округа ардм. ЯНАО, каска, арт_дмит
Ямал и Крым воплощают проекты в нескольких сферах, в том числе и туризм Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым обсудил сотрудничество регионов и определил основные направления партнерства. Об этом глава округа рассказал в своих социальных сетях.

«Обсудили возможности их [проектов] расширения для северян — это может быть проект всесезонного ямальского оздоровительного центра. У Крыма сейчас особая миссия — отсюда на фронт уходит значительная часть снабжения, бойцы, в том числе ямальцы, приезжают в отпуска и на лечение», — рассказал Артюхов в своем telegram-канале.

Ямал и Крым уже проявили себя как надежные партнеры. Совместно регионы воплотили проекты в экономике, туризме и молодежной политике. В настоящий момент соглашение округа и полуострова охватывает более 15 сфер.

Ранее URA.RU сообщало о рабочей встрече глав Крыма и ЯНАО. Артюхов отметил положительный рост регионов в взаимодействии.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым обсудил сотрудничество регионов и определил основные направления партнерства. Об этом глава округа рассказал в своих социальных сетях. «Обсудили возможности их [проектов] расширения для северян — это может быть проект всесезонного ямальского оздоровительного центра. У Крыма сейчас особая миссия — отсюда на фронт уходит значительная часть снабжения, бойцы, в том числе ямальцы, приезжают в отпуска и на лечение», — рассказал Артюхов в своем telegram-канале. Ямал и Крым уже проявили себя как надежные партнеры. Совместно регионы воплотили проекты в экономике, туризме и молодежной политике. В настоящий момент соглашение округа и полуострова охватывает более 15 сфер. Ранее URA.RU сообщало о рабочей встрече глав Крыма и ЯНАО. Артюхов отметил положительный рост регионов в взаимодействии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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