Губернатор ЯНАО допустил постройку ямальского оздоровительного центра в Крыму

Ямал и Крым воплощают проекты в нескольких сферах, в том числе и туризмФото: пресс-служба правительства ЯНАО
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым обсудил сотрудничество регионов и определил основные направления партнерства. Об этом глава округа рассказал в своих социальных сетях.
«Обсудили возможности их [проектов] расширения для северян — это может быть проект всесезонного ямальского оздоровительного центра. У Крыма сейчас особая миссия — отсюда на фронт уходит значительная часть снабжения, бойцы, в том числе ямальцы, приезжают в отпуска и на лечение», — рассказал Артюхов в своем telegram-канале.
Ямал и Крым уже проявили себя как надежные партнеры. Совместно регионы воплотили проекты в экономике, туризме и молодежной политике. В настоящий момент соглашение округа и полуострова охватывает более 15 сфер.
Ранее URA.RU сообщало о рабочей встрече глав Крыма и ЯНАО. Артюхов отметил положительный рост регионов в взаимодействии.
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым обсудил сотрудничество регионов и определил основные направления партнерства. Об этом глава округа рассказал в своих социальных сетях. «Обсудили возможности их [проектов] расширения для северян — это может быть проект всесезонного ямальского оздоровительного центра. У Крыма сейчас особая миссия — отсюда на фронт уходит значительная часть снабжения, бойцы, в том числе ямальцы, приезжают в отпуска и на лечение», — рассказал Артюхов в своем telegram-канале. Ямал и Крым уже проявили себя как надежные партнеры. Совместно регионы воплотили проекты в экономике, туризме и молодежной политике. В настоящий момент соглашение округа и полуострова охватывает более 15 сфер. Ранее URA.RU сообщало о рабочей встрече глав Крыма и ЯНАО. Артюхов отметил положительный рост регионов в взаимодействии.