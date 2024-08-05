«Трешки» с кондиционером: власти потратят десятки миллионов на квартиры в центре Тюмени

Правительство Тюменской области купит две трехкомнатные квартиры в центре Тюмени

06 августа 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Квартиры обещают предоставить медикам и силовикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство Тюменской области вложит более 29 млн рублей в долевое строительство домов в Тюмени. На эти деньги властям предоставят две трехкомнатные квартиры, когда жилье будет сдано. Информация представлена на сайте госзакупок. «Участие в долевом строительстве многоквартирного дома. Два аукциона, общая стоимость — 29,5 млн рублей. Застройщик обязуется выполнить строительство многоквартирного дома и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект (квартиры) заказчику», — говорится в документации. Речь идет о двух трехкомнатных квартирах. Их площадь составит не менее 80 квадратных метров. Как минимум в одной комнате должен быть кондиционер, а находиться дома должны в определенном квартале улиц в центре Тюмени: Республики, Пермякова, Харьковская, Мельникайте, Профсоюзная, Осипенко, Челюскинцев. URA.RU обратилось в информационный центр правительства области с вопросом о том, для сего приобретаются данные квартиры. Там сообщили, что их будут предоставлять бюджетникам. «Приобретение жилых помещений осуществляется с целью дальнейшего предоставления работникам бюджетных учреждений федерального и областного значения (врачи, сотрудники полиции, Росгвардии и пр.) по договорам служебного и коммерческого найма. Жилые помещения приобретаются в разных кварталах улиц и районах города, с учетом наличия транспортной доступности и месторасположения бюджетных учреждений (медицинских, правоохранительных и пр.)», — рассказали в инфоцентре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Тюменской области вложит более 29 млн рублей в долевое строительство домов в Тюмени. На эти деньги властям предоставят две трехкомнатные квартиры, когда жилье будет сдано. Информация представлена на сайте госзакупок. «Участие в долевом строительстве многоквартирного дома. Два аукциона, общая стоимость — 29,5 млн рублей. Застройщик обязуется выполнить строительство многоквартирного дома и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект (квартиры) заказчику», — говорится в документации. Речь идет о двух трехкомнатных квартирах. Их площадь составит не менее 80 квадратных метров. Как минимум в одной комнате должен быть кондиционер, а находиться дома должны в определенном квартале улиц в центре Тюмени: Республики, Пермякова, Харьковская, Мельникайте, Профсоюзная, Осипенко, Челюскинцев. URA.RU обратилось в информационный центр правительства области с вопросом о том, для сего приобретаются данные квартиры. Там сообщили, что их будут предоставлять бюджетникам. «Приобретение жилых помещений осуществляется с целью дальнейшего предоставления работникам бюджетных учреждений федерального и областного значения (врачи, сотрудники полиции, Росгвардии и пр.) по договорам служебного и коммерческого найма. Жилые помещения приобретаются в разных кварталах улиц и районах города, с учетом наличия транспортной доступности и месторасположения бюджетных учреждений (медицинских, правоохранительных и пр.)», — рассказали в инфоцентре.