Депутат Зырянов считает, что курганская почва загрязнила океан ураном

06 августа 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

По мнению депутата облдумы Виктора Зырянова, курганская почва загрязнила океан ураном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Лидер обкома КПРФ Курганской области, депутат облдумы Виктор Зырянов считает, что в апреле во время паводка в Тобол, а после в Северно-Ледовитый океан попала почва, зараженная ураном. Об этом он заявил в видео, опубликованном в группе обкома КПРФ в соцсети «ВКонтакте». В Росатоме опровергли слова Зырянова. «Коммунисты предупреждали, что нельзя добывать уран в затопляемой пойме Тобола. Старые заброшенные скважины были забетонированы, опечатаны, но за 30 лет это нарушилось. В паводок произошли протечки. Вся зараженная почва смылась и ушла в реку Тобол, из Тобола в Обь, из Оби в Северно-Ледовитый океан», — сообщил кандидат в губернаторы Зырянов. Он считает, если нельзя прекратить добычу урана, то нужно выплачивать бюджету региона компенсацию в размере от 5 до 10 млрд рублей. Эти деньги, по мнению Зырянова, можно будет потратить на решение социальных проблем. «Производственные площадки месторождений АО „Далур“ находятся на возвышенности и не попали в зону подтопления. Утечек растворов зафиксировано не было. Превышения контрольных уровней, согласованных с Федеральным медико-биологическим агентством России, отсутствуют», — объяснили URA.RU в АО «Росатом Недра». В компании отметили, что специалисты надзорных органов не обнаружили негативного влияния месторождений на близлежащие населенные пункты и водоемы. После окончания добычи урана «Далур» выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по рекультивации и передаче земель в народное хозяйство. Ранее беглый соратник Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) Алексей Шварц утверждал в соцсетях, что местные власти во время паводка якобы скрывали затопление места добычи урана в Звериноголовском округе, что привело к радиационной угрозе. Представители «Далура» опровергли эту информацию, заявив, что месторождения урана находятся в безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер обкома КПРФ Курганской области, депутат облдумы Виктор Зырянов считает, что в апреле во время паводка в Тобол, а после в Северно-Ледовитый океан попала почва, зараженная ураном. Об этом он заявил в видео, опубликованном в группе обкома КПРФ в соцсети «ВКонтакте». В Росатоме опровергли слова Зырянова. «Коммунисты предупреждали, что нельзя добывать уран в затопляемой пойме Тобола. Старые заброшенные скважины были забетонированы, опечатаны, но за 30 лет это нарушилось. В паводок произошли протечки. Вся зараженная почва смылась и ушла в реку Тобол, из Тобола в Обь, из Оби в Северно-Ледовитый океан», — сообщил кандидат в губернаторы Зырянов. Он считает, если нельзя прекратить добычу урана, то нужно выплачивать бюджету региона компенсацию в размере от 5 до 10 млрд рублей. Эти деньги, по мнению Зырянова, можно будет потратить на решение социальных проблем. «Производственные площадки месторождений АО „Далур“ находятся на возвышенности и не попали в зону подтопления. Утечек растворов зафиксировано не было. Превышения контрольных уровней, согласованных с Федеральным медико-биологическим агентством России, отсутствуют», — объяснили URA.RU в АО «Росатом Недра». В компании отметили, что специалисты надзорных органов не обнаружили негативного влияния месторождений на близлежащие населенные пункты и водоемы. После окончания добычи урана «Далур» выполнит весь комплекс необходимых мероприятий по рекультивации и передаче земель в народное хозяйство. Ранее беглый соратник Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) Алексей Шварц утверждал в соцсетях, что местные власти во время паводка якобы скрывали затопление места добычи урана в Звериноголовском округе, что привело к радиационной угрозе. Представители «Далура» опровергли эту информацию, заявив, что месторождения урана находятся в безопасности.