23 апреля 2024

Экс-соратник Навального* солгал о «радиационной угрозе» в Кургане после паводка

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Пресс-тур на промышленное освоение Хохловского месторождения урана. Шумихинский район, далур, добыча урана, буровая установка
Урановые месторождения в Курганской области не были затронуты паводком Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Беглый соратник Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) Алексей Шварц распространяет фейки о последствиях паводка в Курганской области. В своих соцсетях он утверждает, что местные власти якобы скрывают затопление места добычи урана в Звериноголовском округе, что привело к радиационной угрозе. Власти региона и Росатом ранее опровергали эту недостоверную информацию.

«В Кургане экологическая катастрофа. Там раствор урана попал в вышедшую из берегов реку Тобол. Это будет отражаться на здоровье миллионов людей. При попадании на кожу или внутрь организма она вызовет распад клеток. Онкологии не избежать», — заявил Шварц в своих соцсетях, а также в прямом эфире на аудиторию в несколько тысяч человек. Однако ранее власти Курганской области и госкорпорация «Росатом», которой принадлежит «Далур», добывающий уран, опровергли этот фейк.

В 2021 году Шварц бежал из Кургана в Германию и продолжает находиться там. В России ему грозит шесть лет ограничения свободы. Его признали виновным в распространении видеороликов, дискредитирующих армию РФ, которые тот размещал в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в проукраинских telegram-каналах распространяется информация о том, что в Курганской области в воду реки Тобол якобы попал уран. Генеральный директор компании «Далур» Динис Ежуров заявлял, что месторождения Далматовское и Хохловское находятся в незатопляемой зоне, так как там нет крупных водоемов, а объекты надежно защищены. Специалисты Росатома подчеркивали, что производство расположено на возвышенности и не было затронуто паводком.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Беглый соратник Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) Алексей Шварц распространяет фейки о последствиях паводка в Курганской области. В своих соцсетях он утверждает, что местные власти якобы скрывают затопление места добычи урана в Звериноголовском округе, что привело к радиационной угрозе. Власти региона и Росатом ранее опровергали эту недостоверную информацию. «В Кургане экологическая катастрофа. Там раствор урана попал в вышедшую из берегов реку Тобол. Это будет отражаться на здоровье миллионов людей. При попадании на кожу или внутрь организма она вызовет распад клеток. Онкологии не избежать», — заявил Шварц в своих соцсетях, а также в прямом эфире на аудиторию в несколько тысяч человек. Однако ранее власти Курганской области и госкорпорация «Росатом», которой принадлежит «Далур», добывающий уран, опровергли этот фейк. В 2021 году Шварц бежал из Кургана в Германию и продолжает находиться там. В России ему грозит шесть лет ограничения свободы. Его признали виновным в распространении видеороликов, дискредитирующих армию РФ, которые тот размещал в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в проукраинских telegram-каналах распространяется информация о том, что в Курганской области в воду реки Тобол якобы попал уран. Генеральный директор компании «Далур» Динис Ежуров заявлял, что месторождения Далматовское и Хохловское находятся в незатопляемой зоне, так как там нет крупных водоемов, а объекты надежно защищены. Специалисты Росатома подчеркивали, что производство расположено на возвышенности и не было затронуто паводком. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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