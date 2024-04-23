Экс-соратник Навального* солгал о «радиационной угрозе» в Кургане после паводка

24 апреля 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Урановые месторождения в Курганской области не были затронуты паводком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Беглый соратник Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) Алексей Шварц распространяет фейки о последствиях паводка в Курганской области. В своих соцсетях он утверждает, что местные власти якобы скрывают затопление места добычи урана в Звериноголовском округе, что привело к радиационной угрозе. Власти региона и Росатом ранее опровергали эту недостоверную информацию. «В Кургане экологическая катастрофа. Там раствор урана попал в вышедшую из берегов реку Тобол. Это будет отражаться на здоровье миллионов людей. При попадании на кожу или внутрь организма она вызовет распад клеток. Онкологии не избежать», — заявил Шварц в своих соцсетях, а также в прямом эфире на аудиторию в несколько тысяч человек. Однако ранее власти Курганской области и госкорпорация «Росатом», которой принадлежит «Далур», добывающий уран, опровергли этот фейк. В 2021 году Шварц бежал из Кургана в Германию и продолжает находиться там. В России ему грозит шесть лет ограничения свободы. Его признали виновным в распространении видеороликов, дискредитирующих армию РФ, которые тот размещал в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в проукраинских telegram-каналах распространяется информация о том, что в Курганской области в воду реки Тобол якобы попал уран. Генеральный директор компании «Далур» Динис Ежуров заявлял, что месторождения Далматовское и Хохловское находятся в незатопляемой зоне, так как там нет крупных водоемов, а объекты надежно защищены. Специалисты Росатома подчеркивали, что производство расположено на возвышенности и не было затронуто паводком. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беглый соратник Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) Алексей Шварц распространяет фейки о последствиях паводка в Курганской области. В своих соцсетях он утверждает, что местные власти якобы скрывают затопление места добычи урана в Звериноголовском округе, что привело к радиационной угрозе. Власти региона и Росатом ранее опровергали эту недостоверную информацию. «В Кургане экологическая катастрофа. Там раствор урана попал в вышедшую из берегов реку Тобол. Это будет отражаться на здоровье миллионов людей. При попадании на кожу или внутрь организма она вызовет распад клеток. Онкологии не избежать», — заявил Шварц в своих соцсетях, а также в прямом эфире на аудиторию в несколько тысяч человек. Однако ранее власти Курганской области и госкорпорация «Росатом», которой принадлежит «Далур», добывающий уран, опровергли этот фейк. В 2021 году Шварц бежал из Кургана в Германию и продолжает находиться там. В России ему грозит шесть лет ограничения свободы. Его признали виновным в распространении видеороликов, дискредитирующих армию РФ, которые тот размещал в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в проукраинских telegram-каналах распространяется информация о том, что в Курганской области в воду реки Тобол якобы попал уран. Генеральный директор компании «Далур» Динис Ежуров заявлял, что месторождения Далматовское и Хохловское находятся в незатопляемой зоне, так как там нет крупных водоемов, а объекты надежно защищены. Специалисты Росатома подчеркивали, что производство расположено на возвышенности и не было затронуто паводком. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов