Жители ЯНАО жалуются на строителей, работающих ночью

06 августа 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Гражданам рекомендовали обращаться в полицию при нарушении тишины в ночное время Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Надыма (ЯНАО) жалуются на шум, возникающий в ночное время из-за строительных работ. Строительные работы проходят прямо под окнами жителей, на что они пожаловались в социальных сетях. «Под окнами идет стройка, привезли огромный вагон, разгружаются. Мало нам днем пыли и шума, еще и ночью решили нас добить грохотом и выхлопными газами», — сообщили в анонимном посте в группе «Злой и добрый Надымчанин» в VK. Администрация муниципалитета прокомментировала публикацию, указав на проведение беседы с застройщиком о важности соблюдения режима тишины и предупреждении об административных мерах при его нарушении. Кроме того, гражданам рекомендовано обращаться в ОМВД России «Надымский» при повторении аналогичных инцидентов. Корреспондент URA.RU обратился в мэрию, где сообщили, что с подрядчиком проведена беседа о необходимости строгого соблюдения режима тишины. В случае, если данный факт подтвердят правоохранительные органы, нарушителя ждет административная ответственность, предусмотренная законом ЯНАО. В Надыме строители ночью разгружали груз группа «Злой и добрый надымчанин», VK Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Надыма (ЯНАО) жалуются на шум, возникающий в ночное время из-за строительных работ. Строительные работы проходят прямо под окнами жителей, на что они пожаловались в социальных сетях. «Под окнами идет стройка, привезли огромный вагон, разгружаются. Мало нам днем пыли и шума, еще и ночью решили нас добить грохотом и выхлопными газами», — сообщили в анонимном посте в группе «Злой и добрый Надымчанин» в VK. Администрация муниципалитета прокомментировала публикацию, указав на проведение беседы с застройщиком о важности соблюдения режима тишины и предупреждении об административных мерах при его нарушении. Кроме того, гражданам рекомендовано обращаться в ОМВД России «Надымский» при повторении аналогичных инцидентов. Корреспондент URA.RU обратился в мэрию, где сообщили, что с подрядчиком проведена беседа о необходимости строгого соблюдения режима тишины. В случае, если данный факт подтвердят правоохранительные органы, нарушителя ждет административная ответственность, предусмотренная законом ЯНАО.