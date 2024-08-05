Жители ЯНАО жалуются на строителей, работающих ночью

Жители Надыма (ЯНАО) жалуются на шум, возникающий в ночное время из-за строительных работ. Строительные работы проходят прямо под окнами жителей, на что они пожаловались в социальных сетях.
«Под окнами идет стройка, привезли огромный вагон, разгружаются. Мало нам днем пыли и шума, еще и ночью решили нас добить грохотом и выхлопными газами», — сообщили в анонимном посте в группе «Злой и добрый Надымчанин» в VK.
Администрация муниципалитета прокомментировала публикацию, указав на проведение беседы с застройщиком о важности соблюдения режима тишины и предупреждении об административных мерах при его нарушении. Кроме того, гражданам рекомендовано обращаться в ОМВД России «Надымский» при повторении аналогичных инцидентов.
Корреспондент URA.RU обратился в мэрию, где сообщили, что с подрядчиком проведена беседа о необходимости строгого соблюдения режима тишины. В случае, если данный факт подтвердят правоохранительные органы, нарушителя ждет административная ответственность, предусмотренная законом ЯНАО.
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Жители Надыма (ЯНАО) жалуются на шум, возникающий в ночное время из-за строительных работ. Строительные работы проходят прямо под окнами жителей, на что они пожаловались в социальных сетях. «Под окнами идет стройка, привезли огромный вагон, разгружаются. Мало нам днем пыли и шума, еще и ночью решили нас добить грохотом и выхлопными газами», — сообщили в анонимном посте в группе «Злой и добрый Надымчанин» в VK. Администрация муниципалитета прокомментировала публикацию, указав на проведение беседы с застройщиком о важности соблюдения режима тишины и предупреждении об административных мерах при его нарушении. Кроме того, гражданам рекомендовано обращаться в ОМВД России «Надымский» при повторении аналогичных инцидентов. Корреспондент URA.RU обратился в мэрию, где сообщили, что с подрядчиком проведена беседа о необходимости строгого соблюдения режима тишины. В случае, если данный факт подтвердят правоохранительные органы, нарушителя ждет административная ответственность, предусмотренная законом ЯНАО.