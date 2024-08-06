06 августа 2024

Тюменцы смогут оплачивать проезд в автобусах без помощи кондукторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автобусы будут оборудованы валидаторами
Новые автобусы будут оборудованы валидаторами Фото:

В Тюмени новые автобусы, которые закупят в рамках федеральной программы, оборудуют валидаторами. Горожане смогут оплачивать проезд без помощи кондуктора. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«В настоящее время планируется закупка 225 автобусов в рамках Федеральной программы приобретения подвижного состава пассажирского транспорта. Все приобретаемые автобусы планируется оснастить валидаторами», — сообщили агентству в мэрии.

Валидаторы позволят пассажирам самостоятельно оплачивать проезд. Ранее сообщалось, что власти Тюмени подали заявку в Минтранс на приобретение новых автобусов.

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В Тюмени новые автобусы, которые закупят в рамках федеральной программы, оборудуют валидаторами. Горожане смогут оплачивать проезд без помощи кондуктора. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В настоящее время планируется закупка 225 автобусов в рамках Федеральной программы приобретения подвижного состава пассажирского транспорта. Все приобретаемые автобусы планируется оснастить валидаторами», — сообщили агентству в мэрии. Валидаторы позволят пассажирам самостоятельно оплачивать проезд. Ранее сообщалось, что власти Тюмени подали заявку в Минтранс на приобретение новых автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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