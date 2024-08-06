Тюменцы смогут оплачивать проезд в автобусах без помощи кондукторов

Новые автобусы будут оборудованы валидаторами
В Тюмени новые автобусы, которые закупят в рамках федеральной программы, оборудуют валидаторами. Горожане смогут оплачивать проезд без помощи кондуктора. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«В настоящее время планируется закупка 225 автобусов в рамках Федеральной программы приобретения подвижного состава пассажирского транспорта. Все приобретаемые автобусы планируется оснастить валидаторами», — сообщили агентству в мэрии.
Валидаторы позволят пассажирам самостоятельно оплачивать проезд. Ранее сообщалось, что власти Тюмени подали заявку в Минтранс на приобретение новых автобусов.
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