06 августа 2024

Правительство Тюменской области выложило прайс на наркотики в открытый доступ

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство Тюменской области выложило на своем сайте прайс на запрещенные вещества
Правительство Тюменской области выложило на своем сайте прайс на запрещенные вещества Фото:

Правительство Тюменской области выложило на своем сайте прайс на запрещенные вещества. Документ, подтверждающий данную информацию, есть в распоряжении URA.RU. Опубликованными оказались названия наркотических средств и их стоимость.

«Средние розничные цены за один условный грамм наркотического средства на „черном рынке“ Тюменской области в 2023 году составили …», — говорится в документе. Там также перечислены названия веществ.

Данная информация была представлена, как отчет. Запрос в правительство Тюменской области отправлен.

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Правительство Тюменской области выложило на своем сайте прайс на запрещенные вещества. Документ, подтверждающий данную информацию, есть в распоряжении URA.RU. Опубликованными оказались названия наркотических средств и их стоимость. «Средние розничные цены за один условный грамм наркотического средства на „черном рынке“ Тюменской области в 2023 году составили …», — говорится в документе. Там также перечислены названия веществ. Данная информация была представлена, как отчет. Запрос в правительство Тюменской области отправлен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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