Правительство Тюменской области выложило прайс на наркотики в открытый доступ

Правительство Тюменской области выложило на своем сайте прайс на запрещенные вещества
Правительство Тюменской области выложило на своем сайте прайс на запрещенные вещества. Документ, подтверждающий данную информацию, есть в распоряжении URA.RU. Опубликованными оказались названия наркотических средств и их стоимость.
«Средние розничные цены за один условный грамм наркотического средства на „черном рынке“ Тюменской области в 2023 году составили …», — говорится в документе. Там также перечислены названия веществ.
Данная информация была представлена, как отчет. Запрос в правительство Тюменской области отправлен.
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