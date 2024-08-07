На трассах в ЯНАО часто можно встретить лесных животных
Жители Ноябрьска (ЯНАО) едва не завершили отпуск дорожно-транспортным происшествием с участием оленя — животное перебегало автомагистраль ночью. О ситуации очевидец сообщил в социальных сетях.
«Ехали из отпуска в Ноябрьск. После карамовки (Карамовский пост ДПС прим. автора) гуляют олени — чуть не прокатил на капоте. Будьте аккуратны, особенно если едете ночью», — написали в telegram-канале «NSK».
Видео из telegram-канала «NSK».
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