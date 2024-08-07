07 августа 2024

Водитель чудом избежал столкновения с оленем на дороге в ЯНАО. Видео

Жители Ноябрьска едва не попали в ДТП из-за оленя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На трассах в ЯНАО часто можно встретить лесных животных
На трассах в ЯНАО часто можно встретить лесных животных Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) едва не завершили отпуск дорожно-транспортным происшествием с участием оленя — животное перебегало автомагистраль ночью. О ситуации очевидец сообщил в социальных сетях.

«Ехали из отпуска в Ноябрьск. После карамовки (Карамовский пост ДПС прим. автора) гуляют олени — чуть не прокатил на капоте. Будьте аккуратны, особенно если едете ночью», — написали в telegram-канале «NSK».

Видео из telegram-канала «NSK».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Ноябрьска (ЯНАО) едва не завершили отпуск дорожно-транспортным происшествием с участием оленя — животное перебегало автомагистраль ночью. О ситуации очевидец сообщил в социальных сетях. «Ехали из отпуска в Ноябрьск. После карамовки (Карамовский пост ДПС прим. автора) гуляют олени — чуть не прокатил на капоте. Будьте аккуратны, особенно если едете ночью», — написали в telegram-канале «NSK». Видео из telegram-канала «NSK».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...