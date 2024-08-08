08 августа 2024

В Челябинске подешевели однокомнатные квартиры на вторичном рынке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самые дешевые однокомнатные квартиры на "вторичке" в городе можно купить за 2 миллиона 80 тысяч рублей
Самые дешевые однокомнатные квартиры на "вторичке" в городе можно купить за 2 миллиона 80 тысяч рублей Фото:

В Челябинске с 18 июля по 1 августа 2024 года стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке снизилась на 4% со 102 тысяч рублей до 97 тысяч 700 рублей за квадратный метр. Самые дешевые однокомнатные квартиры на «вторичке» в городе можно купить за 2 миллиона 80 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 18 июля по 1 августа 2024 года цена квартир на вторичном рынке снизилась на 4% со 102 тысяч рублей до 97 тысяч 700 рублей за квадратный метр. При этом минимальная стоимость вторичного жилья в городе в среднем составляет 2 миллиона 80 тысяч рублей, максимальная — 8 миллионов рублей», — следует из динамики цен на сайте о недвижимости «Restate».

В Челябинске в июле по сравнению с июнем спрос на квартиры на вторичном рынке вырос на 7%, число предложений сократилось. Средняя стоимость квартир при этом составила пять миллионов рублей за объект.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске с 18 июля по 1 августа 2024 года стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке снизилась на 4% со 102 тысяч рублей до 97 тысяч 700 рублей за квадратный метр. Самые дешевые однокомнатные квартиры на «вторичке» в городе можно купить за 2 миллиона 80 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 18 июля по 1 августа 2024 года цена квартир на вторичном рынке снизилась на 4% со 102 тысяч рублей до 97 тысяч 700 рублей за квадратный метр. При этом минимальная стоимость вторичного жилья в городе в среднем составляет 2 миллиона 80 тысяч рублей, максимальная — 8 миллионов рублей», — следует из динамики цен на сайте о недвижимости «Restate». В Челябинске в июле по сравнению с июнем спрос на квартиры на вторичном рынке вырос на 7%, число предложений сократилось. Средняя стоимость квартир при этом составила пять миллионов рублей за объект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...