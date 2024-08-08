В Челябинске подешевели однокомнатные квартиры на вторичном рынке

В Челябинске с 18 июля по 1 августа 2024 года стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке снизилась на 4% со 102 тысяч рублей до 97 тысяч 700 рублей за квадратный метр. Самые дешевые однокомнатные квартиры на «вторичке» в городе можно купить за 2 миллиона 80 тысяч рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске с 18 июля по 1 августа 2024 года цена квартир на вторичном рынке снизилась на 4% со 102 тысяч рублей до 97 тысяч 700 рублей за квадратный метр. При этом минимальная стоимость вторичного жилья в городе в среднем составляет 2 миллиона 80 тысяч рублей, максимальная — 8 миллионов рублей», — следует из динамики цен на сайте о недвижимости «Restate».
В Челябинске в июле по сравнению с июнем спрос на квартиры на вторичном рынке вырос на 7%, число предложений сократилось. Средняя стоимость квартир при этом составила пять миллионов рублей за объект.
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