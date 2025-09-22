22 сентября 2025

Бастрыкину доложат о парне, бросившем ребенку за шиворот окурок в Магнитогорске

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании в отношении подростка, который бросил горящий окурок ребенку за шиворот в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

«В центральный аппарат СК России доложат о расследовании обстоятельств совершения хулиганских действий в отношении ребенка в Челябинской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Вопиющий случай произошел в Магнитогорске. Ребенок вместе с мамой стоял на светофоре на перекрестке улицы Завенягина и проспекта Карла Маркса, когда к ним подошла толпа подростков. Один из них кинул за шиворот мальчику зажженную сигарету. Пока мама пыталась помочь кричащему от боли ребенку, толпа подростков скрылась. Мальчик получил ожоги шеи и спины. 

Позднее виновного задержали. Им оказался 16-летний подросток. Решается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетнего к ответственности, сообщили ранее в пресс-службе полиции Магнитогорска. 

