В Златоусте (Челябинская область) выставили на продажу производственный комплекс закрытого ликеро-водочного завода (ЗЛВЗ). Как следует из объявления, продать недвижимость с оборудованием планируют за 100 млн рублей.
«Продaем пpоизводcтвeнный кoмплeкс. Здания рacпoлoжeны вплотную к друг к другу, coздaвая кoлодeц нa территоpии. Pабoта велacь дo 2025 гoдa», — заявлено в объявлении (имеется в распоряжении URA.RU).
Продавец заметил, что инженepныe кoммуникации и сooружeния находятся в рaбoчем сoстoянии. B сocтав объeкта недвижимости вxодят цеха, пpoизводcтвeннo-складские и офисные помещения. Земельный участок, на котором расположен завод, имеет размеры 18,6 тысячи квадратных метров. При этом площадь застройки составляет 13 тысяч метров.
Площадка находится на улице Октябрьской в Златоусте, имеет удобные подъездные пути. На территорию заведены вода, городское отопление, электричество, газоснабжение.
Здание завода старое. Ряд источников сообщает, что помещения построили в 1892 году как златоустовский казенный винный склад №2. По другим данным, это произошло после 1894 года.
Глава агентства «Элис» Артур Каримов считает, что потенциальные покупатели будут исходить из перспектив адаптации комплекса под потребности их производства. Особенности бизнеса могут иметь иную природу, не связанную с выпуском напитков.
«Если перестроить получится, то разговор имеет смысл. Прийти могут оружейники, сборщики мебели или предприниматели, занимающиеся, например, металлообработкой. Подойдут им здания? Надо смотреть», — оценил Каримов.
Площади достаточные, однако цена, по мнению риэлтора, завышена. По его оценкам, более реалистичной будет стоимость порядка 50 млн рублей.
Производство ликеро-водочной продукции началось до революции и затем продолжилось. В разные годы здесь выпускали водку, вина, коньки, минеральную воду, настойки. Полная реконструкция проводилась в 1952 году. После остановки в нулевых годах предприятие работало как склад фальсификата. В законсервированном состоянии оно находилось до 2011 года. Затем ЗЛВЗ после шести лет простоя возобновил работу, но заказов не хватало. О полном закрытии ЗЛВЗ тогдашний директор Александр Осипов объявил в апреле 2015 года. С 1 июня тогда вступил в силу приказ ОАО «Росспиртпром» о массовом увольнении сотрудников.
Обновлено 23 сентября в 12:18 на уральскому времени:
«Продажа от собственника. На объекте велась государственная утилизация контрафакта. Сейчас территория пустая», — заявил URA.RU продавец.
