В Челябинской области спасатели вывели из леса заблудившегося грибника

В Миассе Челябинской области спасатели вывели из леса грибника, который отправился «на тихую охоту» с семьей, но заблудился. Об этом сообщила пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).
«Семья из трех человек отправилась в лес на „тихую охоту“. Во время сбора грибов родственники разбрелись, и один из мужчин потерялся», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Самостоятельно мужчина вернуться не смог. Связи с ним не было. Спасатели совместно с родственниками и сотрудниками полиции смогли отыскать мужчину и привести его к автомобилю.
Отправляясь за грибами в лес важно запоминать направления и примерные ориентиры, говорят в ведомстве. Сбиться с пути может даже опытный человек. Также обязательно нужно взять с собой сотовый телефон.
В Челябинской области ранее спасли двух грибников, потерявшихся около деревни Аязгулова. Мужчины в лесу разминулись и потерялись.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!