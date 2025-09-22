22 сентября 2025

В Челябинской области спасатели вывели из леса заблудившегося грибника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчину удалось найти с помощью спасателей, сотрудников полиции и родственников
Мужчину удалось найти с помощью спасателей, сотрудников полиции и родственников Фото:

В Миассе Челябинской области спасатели вывели из леса грибника, который отправился «на тихую охоту» с семьей, но заблудился. Об этом сообщила пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС). 

«Семья из трех человек отправилась в лес на „тихую охоту“. Во время сбора грибов родственники разбрелись, и один из мужчин потерялся», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Самостоятельно мужчина вернуться не смог. Связи с ним не было. Спасатели совместно с родственниками и сотрудниками полиции смогли отыскать мужчину и привести его к автомобилю. 

Отправляясь за грибами в лес важно запоминать направления и примерные ориентиры, говорят в ведомстве. Сбиться с пути может даже опытный человек. Также обязательно нужно взять с собой сотовый телефон. 

В Челябинской области ранее спасли двух грибников, потерявшихся около деревни Аязгулова. Мужчины в лесу разминулись и потерялись.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Миассе Челябинской области спасатели вывели из леса грибника, который отправился «на тихую охоту» с семьей, но заблудился. Об этом сообщила пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).  «Семья из трех человек отправилась в лес на „тихую охоту“. Во время сбора грибов родственники разбрелись, и один из мужчин потерялся», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Самостоятельно мужчина вернуться не смог. Связи с ним не было. Спасатели совместно с родственниками и сотрудниками полиции смогли отыскать мужчину и привести его к автомобилю.  Отправляясь за грибами в лес важно запоминать направления и примерные ориентиры, говорят в ведомстве. Сбиться с пути может даже опытный человек. Также обязательно нужно взять с собой сотовый телефон.  В Челябинской области ранее спасли двух грибников, потерявшихся около деревни Аязгулова. Мужчины в лесу разминулись и потерялись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...