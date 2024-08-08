Инсталляция в Салехарде пострадала от рук вандалов
На площади Геолога в Салехарде пропали инсталляция сердца и буква «А» на городском памятнике. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
«Куда-то пропали сердце и буква „А“. Площадь МБУК ЦКиС Геолога», — сообщили в анонимном посте в группе «Подслушано в Салехарде» соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Салехарда. Там сообщили, что памятник отремонтируют на следующей неделе. «Вероятно, кто-то решил использовать украденные элементы для романтического жеста», — предположили в пресс-службе.
Фото очевидца
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