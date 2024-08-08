08 августа 2024

В ЯНАО выкрали сердце: вандалы испортили городской памятник. Фото

В Салехарде сломали инсталляцию на площади Геолога
© Служба новостей «URA.RU»
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Инсталляция в Салехарде пострадала от рук вандалов
Инсталляция в Салехарде пострадала от рук вандалов Фото:

На площади Геолога в Салехарде пропали инсталляция сердца и буква «А» на городском памятнике. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

«Куда-то пропали сердце и буква „А“. Площадь МБУК ЦКиС Геолога», — сообщили в анонимном посте в группе «Подслушано в Салехарде» соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Салехарда. Там сообщили, что памятник отремонтируют на следующей неделе. «Вероятно, кто-то решил использовать украденные элементы для романтического жеста», — предположили в пресс-службе.

Фото очевидца
Фото очевидца
Фото:

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На площади Геолога в Салехарде пропали инсталляция сердца и буква «А» на городском памятнике. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. «Куда-то пропали сердце и буква „А“. Площадь МБУК ЦКиС Геолога», — сообщили в анонимном посте в группе «Подслушано в Салехарде» соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Салехарда. Там сообщили, что памятник отремонтируют на следующей неделе. «Вероятно, кто-то решил использовать украденные элементы для романтического жеста», — предположили в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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