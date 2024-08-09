«Я совершенно измучен»: раненый на СВО тюменец пытается добиться увольнения со службы

Тюменец Максим Середенко ушел на СВО по контракту сразу после начала мобилизации. Мужчина хотел защищать страну и стал штурмовиком. На поле боя он провел два месяца, но в стычке с противником получил ранение и был эвакуирован в РФ. С тех пор мужчина не может нормально ходить и сидеть, перенес уже четыре операции на позвоночнике, но его все еще не уволили со службы и не выплатили деньги за военную травму.
«Потянуло, хотел защитить Родину»
Когда 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале мобилизации, тюменец Максим Середенко понял — он должен пойти на СВО. Мужчина оставил свой бизнес по строительству и ремонтам и заключил контракт с Минобороны.
«Не знаю, как объяснить. Просто потянуло. Патриотизм — это будет слишком высокопарно сказано. Но да, так и есть. Хотел защищать Родину», — вспоминает тюменец.
На СВО мужчина отправился с категорией здоровья «А». Контракт был заключен в Чебаркуле, в военной части шестого гвардейского полка. Однако на спецоперации Максим, ставший штурмовиком, пробыл недолго — в начале декабря 2022 года, после получения ранения в ходе боя с противником, мужчину эвакуировали обратно.
«Прилетела польская мина»
При выполнении боевой задачи в районе Макеевки отряд Середенко должен был вытравить врага из лесополосы. Военные добились своей цели, но противник отомстил.
«По нам начался обстрел артиллерией. Я бежал в укрытие, когда сзади прилетела польская мина. Меня откинуло взрывной волной. На месте помогли товарищи, да и на адреналине сразу всего масштаба случившегося не почувствовал», — вспоминает мужчина.
Военных эвакуировали в полевой госпиталь в Сватово (ЛНР). Оттуда увезли в Луганск. Затем — на вертолете в Ростов, потом в Новочеркасск, и в конце Середенко оказался в Челябинске.
«В полевом госпитале нам не обследовали, просто отправили на эвакуацию. Никаких документов не оформляли. Первый эпикриз я получил только в Новочеркасске. Там диагностировали изменения отдела позвоночника и грыжу. Но справки о ранении не было. А я и не знал, что нужно, тогда никто из ребят толком ни о чем таком не знал», — рассказал тюменец.
Временная негодность, растянувшаяся на полтора года
Здесь URA.RU пишет о медицинских манипуляциях и выводах врачей, которые подтверждаются выписками из медучреждений. Документы есть в распоряжении редакции.
В декабре 2022 года в военном клиническом госпитале в Челябинске бойца обследовали и поставили категорию «Г» — временно негоден к военной службе. Мужчине дали 30 дней отпуска.
Спустя три с половиной месяца Середенко был госпитализирован в нейрохирургическое отделение в военном госпитале Екатеринбурга. Ему удалили грыжу на позвоночнике. После операции мужчине вновь дали отпуск на месяц.
Спустя еще два месяца (в конце мая 2023 года), военный оказался в «Федеральном центре нейрохирургии» в Тюмени. У мужчины были сильные боли, немела нога. Медики диагностировали состояние средней тяжести и провели вторую операцию на позвоночнике.
Спустя время боли вернулись. В декабре 2023 года мужчину вновь обследовали в Екатеринбурге, поставили блокаду и направили под присмотр медика военной части.
В госпиталь Середенко вернулся в конце февраля 2024 года — через 2,5 месяца после последнего обследования. Врачи провели третью операцию — у военного обнаружили рецидив грыжи на том же месте, где вмешательство проводили в первый раз. На ВВК снова признали временно не годным и дали 45 дней отпуска.
Очередной отпуск не успел закончиться, как военный снова оказался в больнице из-за болей. В этот раз — в ОКБ №2 Тюмени. После экстренной госпитализации состоялась четвертая операция — все то же место, все тот же рецидив грыжи.
Мужчину выписали в конце апреля 2024 года. А затем, на очередной ВВК в Челябинске он вновь получил категорию «Г».
Увольнение не дают…
По словам Максима Середенко, несмотря на все проведенное лечение за последние полтора года, улучшений в его состоянии нет. Мужчина передвигается с костылем, ему сложно сидеть, а боли такие, что помогает только «Трамадол».
«После операций дают месяц отпуска, а сидеть нельзя по два месяца. Поэтому отпуск нужно продлять. Для этого я еду в часть в Чебаркуле, где нужно стоять по несколько часов в ожидании, когда мне поставят нужную подпись. Потом ехать в Челябинск, к неврологу. Он назначает ВВК, после чего опять нужно вернуться в часть за направлением, после снова в Челябинск на саму комиссию и снова в часть. Все это — за свой счет», — рассказал мужчина.
По словам Середенко, он попал в замкнутый круг. В характеристике от военной части указывают, что дальнейшее прохождение службы из-за состояния здоровья для него нецелесообразно. Но на ВВК негодность не фиксируют: либо дают месячный отпуск, либо назначают новые операции.
«Я совершенно измучен. Хочу, чтобы меня наконец-то уволили. Чтобы я мог нормально лечиться, а не ездить туда-сюда. 4 августа МРТ снова показала, что грыжа вернулась. Видимо, впереди еще одна операция», — вздыхает собеседник URA.RU.
…как и выплату
Из-за того, что ранение в ходе СВО не было зафиксировано на первом этапе, соответствующую выплату Середенко не начислили. То, что он получил военную травму, в документах мужчины указали лишь в июне 2024 года — спустя полтора года после его эвакуации с места сражений.
«На СВО я шел не за деньгами. С ними в нашей семье все было в порядке. Но сейчас, когда практически стал инвалидом, а жене пришлось оставить работу для помощи мне, ситуация стала тяжелой», — отмечает мужчина.
Жалобы пересылают друг другу
С просьбой решить его вопрос Середенко обращался в военную прокуратуру, администрацию президента, Минобороны, военным следователям. Однако обращения перенаправляют между ведомствами (подтверждающие документы есть в распоряжении URA.RU) и какого-либо четкого ответа мужчина, по его словам, все еще не получил.
«Мне приходят письма о том, что мое заявления перенаправляют из ведомства в ведомство. Но результата пока никакого», — рассказал тюменец.
URA.RU также направило запросы в военную прокуратуру и Минобороны. Ответы ожидаются.
Что говорит юрист
Агентство обратилось за комментарием к юристу тюменского филиала фонда «Защитники Отечества» Андрею Щербинину. Эксперт рассказал, на что может рассчитывать военный.
«В части увольнения: согласно приказу Министра обороны есть перечень болезней (туберкулез, ВИЧ, СПИД и т.д.) по которым увольняют даже с категорией „В“. А в целом увольнение происходит только по категории „Д“. Но само определение категории годности проводится тогда, когда можно определить врачебно-экспертный исход. То есть понимать, что болезнь не будет течь в худшую или лучшую сторону, когда можно сделать фиксацию состояния. А пока идет процесс лечения, и есть основания полагать, что оно еще не закончено и состояние человека может измениться — будут лечить, давая категорию „Г“», — рассказал юрист.
Он также добавил, что военный может провести независимую ВВК. Этим занимаются специальные организации имеющие соответствующую лицензию. Кроме того, решение ВВК, которое не устраивает, можно попытаться обжаловать в вышестоящей комиссии, либо в суде, с назначением экспертизы.
«Что до выплаты, то при установленной военной травме она положена, если человеку присвоена категория „Д“», — отметил Андрей Щербинин. Все страховые случаи перечислены в Федеральном законе №52-ФЗ.
Ранее URA.RU писало о другом военном из Тюмени — Иване Сидорове. Он получил ранение на СВО, но вот уже полтора года добивается положенной выплаты. После публикации агентства военные следователи начали проверку в отношении должностных лиц войсковой части № 93992 (6-й гвардейский танковый полк, Чебаркуль), в действиях которых обнаружены признаки преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление должностными полномочиями».
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