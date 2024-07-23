Новости URA.RU работают: военных заподозрили в уголовном преступлении по делу раненого на СВО тюменца

Следователи проверяют военную часть в Чебаркуле по делу раненого на СВО тюменца
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи нашли признаки преступления в действиях военных (архивное фото)
Следователи нашли признаки преступления в действиях военных (архивное фото) Фото:

Военные следователи проводят проверку в отношении должностных лиц войсковой части № 93992 (6-й гвардейский танковый полк, Чебаркуль Челябинской области), в действиях которых обнаружены признаки преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление должностными полномочиями». Подтверждающие документы есть в распоряжении URA.RU. Поводом стала ситуация с тюменцем, раненым на СВО: он остался без выплаты из-за неверно оформленных документов.

«В военном следственном управлении СК России по Центральному военному округу составлен рапорт об обнаружении признаков преступления в действиях должностных лиц войсковой части 93992, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ. В настоящее время проводится процессуальная проверка», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении редакции.

Как ранее писало агентство, житель Тюмени Иван Сидоров заключил контракт с военной частью в Чебаркуле и отправился на СВО, где вскоре получил контузию. Однако информацию о ранении в его медицинские документы не внесли, из-за чего мужчина вот уже более полутора лет борется за право получить выплату в 3 000 000 рублей.

В имеющихся в распоряжении URA.RU документах также сказано, что факт ранения, полученного тюменцем, следователями установлен. Агентство продолжит следить за развитием ситуации.

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Военные следователи проводят проверку в отношении должностных лиц войсковой части № 93992 (6-й гвардейский танковый полк, Чебаркуль Челябинской области), в действиях которых обнаружены признаки преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление должностными полномочиями». Подтверждающие документы есть в распоряжении URA.RU. Поводом стала ситуация с тюменцем, раненым на СВО: он остался без выплаты из-за неверно оформленных документов. «В военном следственном управлении СК России по Центральному военному округу составлен рапорт об обнаружении признаков преступления в действиях должностных лиц войсковой части 93992, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ. В настоящее время проводится процессуальная проверка», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении редакции. Как ранее писало агентство, житель Тюмени Иван Сидоров заключил контракт с военной частью в Чебаркуле и отправился на СВО, где вскоре получил контузию. Однако информацию о ранении в его медицинские документы не внесли, из-за чего мужчина вот уже более полутора лет борется за право получить выплату в 3 000 000 рублей. В имеющихся в распоряжении URA.RU документах также сказано, что факт ранения, полученного тюменцем, следователями установлен. Агентство продолжит следить за развитием ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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