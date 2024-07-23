Военные следователи проводят проверку в отношении должностных лиц войсковой части № 93992 (6-й гвардейский танковый полк, Чебаркуль Челябинской области), в действиях которых обнаружены признаки преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление должностными полномочиями». Подтверждающие документы есть в распоряжении URA.RU. Поводом стала ситуация с тюменцем, раненым на СВО: он остался без выплаты из-за неверно оформленных документов.
«В военном следственном управлении СК России по Центральному военному округу составлен рапорт об обнаружении признаков преступления в действиях должностных лиц войсковой части 93992, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ. В настоящее время проводится процессуальная проверка», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении редакции.
Как ранее писало агентство, житель Тюмени Иван Сидоров заключил контракт с военной частью в Чебаркуле и отправился на СВО, где вскоре получил контузию. Однако информацию о ранении в его медицинские документы не внесли, из-за чего мужчина вот уже более полутора лет борется за право получить выплату в 3 000 000 рублей.
В имеющихся в распоряжении URA.RU документах также сказано, что факт ранения, полученного тюменцем, следователями установлен. Агентство продолжит следить за развитием ситуации.
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